Gamevention: in Neumünster lockt vom 1.-3. Juli 2022 Besucher aus ganz Deutschland an

Ein großartiges und in dieser Form einzigartiges Groß-Event wirft seine Schatten voraus: die Gamevention 2022 in den Holstenhallen, Neumünster. Dort steigt vom 1. bis 3. Juli unter dem Motto: Gaming – E-Sports – Culture – Music auf 85.000 Quadratmetern Indoor & Outdoor ein Spektakel, dass so in Europa einzigartig ist. Kein Wunder, dass die Gamevention Besucher aus ganz Deutschland und halb Europa anlockt.

Mit auf der Bühne stehen neben Dartagnan, Schandmaul, Vogelfrey und 5th Avenue auch die Dinos von Heavysaurus, welche mit ihrer Retter Der Welt Tour groß und klein begeistern wird. Wem das noch nicht genug ist, der kann sich das Wacken Metal Battle Nord anschauen.

Mehr informationen findet ihr hier.