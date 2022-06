Saltatio Mortis: „Pray To The Hunter“ feat. „The Elder Scrolls Online“ online

Saltatio Mortis gehen bei der Veröffentlichung von Pray To Hunter neue Wege. Der Spiele-Entwickler Bethesda und die Band haben sich zusammengetan, um zum neuen Kapitel High Isle der Online-Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls Online einen Song, samt Musikvideo zu veröffentlichen. Dazu wird es auch eine limitierte physische Single geben, bei der nicht nur zwei exklusive Versionen des Songs (eine davon von Ingo Hampf / Subway To Sally) enthalten sein werden, sondern als Goodie sogar das Spiel selber beiliegt.

Zu einem großen Song gehört natürlich auch ein beeindruckendes Video. Schon in der Vergangenheit veröffentlichten Saltatio Mortis unter ihrer eigenen Videoproduktionsfirma Prometheus Productions mehrere Musikvideos. Dabei scheinen sie sich von Mal zu Mal selbst übertrumpfen zu wollen und schaffen es auch. Mit einem Team, das mit Herzblut bei der Sache war und insgesamt ca. 100 Darsteller*innen – darunter auch namenhafte Cosplayer*innen – , die keine Mühen scheuten und teilweise innerhalb kürzester Zeit hochwertige Kostüme nähten, belagerte das Team ganze 4 Tage lang ein LARP Dorf und nahm es mit jeder großen und kleinen Herausforderung auf. Das Ergebnis? Mehr als ein gewöhnliches Musikvideo. Schon beim Anschauen wünscht man sich mehr davon und klickt automatisch auf Replay.

Dank Dauerbrennern wie The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout, DOOM und The Elder Scrolls Online ist Bethesda aus dem Gamer Kosmos nicht mehr wegzudenken. Mit 20 Millionen registrierten Spielern zählt das legendäre Fantasy Epos The Elder Scrolls Online seit vielen Jahren zu den weltweit beliebtesten Spielen und wird jährlich um unzählige neue Geschichten, Charaktere und Mechaniken erweitert – zur Freude der Spielerschaft.

Mit Saltatio Mortis, die neben einer goldenen Schallplatte auch vier Nr. 1 Alben, sowie aktuell über 140 Mio. Streams auf Spotify und Co. verzeichnen kann, pflegt Bethseda inzwischen nicht nur eine geschäftliche Verbindung, sondern eine Freundschaft, die auf gemeinsamen Visionen aufbaut. Start dafür war der Bandbesuch in 2021 beim Launch Event zu Blackwood, eins der zahlreichen Kapitel des Online Games.

Auf gemeinsame Ideen folgte die erste Single und Neuinterpretation des Songs The Dragonborn Comes aus The Elder Scrolls V: Skyrim, bis heute eines der wegweisenden und erfolgreichsten Videospiele der Welt.

Nach diesem Erfolg, ließ das nächste Projekt nicht lange auf sich warten. Im Juni erscheint mit High Isle das nächste Kapitel des Online Games. Spieler können dann in die Geschichte und Kultur des edlen Rittervolks der Bretonen eintauchen, einen atemberaubenden Schauplatz in Form eines üppigen tropischen Atolls umringt von beeindruckenden weißen Klippen und gespickt mit majestätischen Kapellen und dichten Urwäldern besuchen und eine Geschichte voller Politik, Ehre und Intrigen erleben. Das perfekte Setup für einen Saltatio Mortis Song!

Diesmal sollte es sich jedoch nicht um ein Cover handeln, sondern um ein eigens für dieses Kapitel geschriebenes Lied, das die Atmosphäre der Geschichte wiedergeben und die Hörer sofort in eine andere Welt versetzen sollte. Dies ist Saltatio Mortis mit der neuen Single Pray To The Hunter gelungen. Energetisch und kraftvoll überzeugt der Song mit harten musikalischen und stimmlichen Einflüssen, erzählt dabei aber dennoch eine tiefe, emotionale Geschichte. Ein gewagter Cocktail aus Gegensätzen, der zum Garant für Gänsehautmomente wurde.