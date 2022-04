Ianai: neue Single / Video zu „Elitha“ online

Ianai ist ein Mythos im Entstehen.

Guckt euch hier das neue Video Elitha an:

Elithas fünf Minuten manifestieren eine Energie ins Dasein. Diese Energie verkörpert eine Fülle von Namen und Formen der gesamten Menschheitsgeschichte, und man kann sich ihr nähern, indem man den eigenen Glauben und die kulturellen Wurzeln als Leitfaden verwendet. Die Musik wirkt wie eine Ermutigung, irdische Sorgen hinter sich zu lassen und weit in unbekannte Länder vorzustoßen. Besonders wenn Du Dich von den Fesseln der Kälte, der grausamen Realität Deiner Umgebung, gebunden fühlst, fließt die Musik frei und reich an Glückseligkeit. Es ist eine Erinnerung an das Licht, das immer da ist, nicht an den Enden der Tunnel, sondern von den Fingerspitzen der Menschen übertragen und von den Sprachen getragen, die die Menschen sprechen.

Weitere Infos zu Ianai bzw. Trevenial und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

