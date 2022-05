Ianai: veröffentlichen neue Single „Khaalo“

Ianai veröffentlichen ihre neue Single Khaalo aus dem kommenden Album Sunir.

Jaani sagt über die Single Khaalo:

„In dem Lied geht es darum, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, die man schon seit der Kindheit mit sich herumträgt. Welche Dinge sind in unserer Kultur akzeptiert, woran sollen wir glauben? In diesem Lied lösen wir uns von all diesem Denken, ohne Angst zu haben, deshalb von der Gesellschaft uns unserem Umfeld verurteilt zu werden. Hinaus aus den dunklen Verstecken und mit kleinen, vorsichtigen Schritten nach und nach vorangehen, so weit wie wir kommen. Nichts ist da, das uns aufhalten könnte.“

„Damals sind Riesen auf dieser Welt gewandelt, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und Kinder gebaren, wurden diese Männer mächtig, alt und weise.

Die prähistorische Weltgeschichte ist voller Mythen, von chinesischer bis zu nordischer Mythologie and zum ersten Buch von Moses, in dem Gott seine ganze Kreation wieder zerstört, mit Ausnahme der Spezies, die auf Noahs Arche mitreisen konnten. Alles, was von der großen Flut zerstört wurde, war eine Hybridrasse von Riesen und Engeln und Menschen – die Nephilim. Die Frage bleibt, ob einige von ihnen vielleicht überlebt haben könnten.“

Und hier beginnt die Geschichte von Ianai. Das multinationale Ensemble, das von Jaani Peuhu angeführt wird, kanalisiert Musik, die ihnen gegeben wurde, in altertümlicher Sprache. Ianais Musik ist beeinflusst von Bestandteilen indigener Musikkulturen von überall auf der Welt und in dunklen, düsteren Indie eingehüllt. So entsteht ein Hybrid aus Sigur Rós und Dead Can Dance. Peuhu ist dabei der Botschafter zwischen den Welten, und Ianai ist Musik, die seit Urzeiten weitergetragen wurde. Nun ist die Zeit gekommen, dass die erwachende Welt diese Musik zu hören bekommt.

Von der ersten Veröffentlichung des musikalischen Debüts, Sunir und der ersten Single Savoj Icoil wehrt sich Ianai gegen das kalte, einsame Bild von Eis und Frost, sondern bietet eine Führung durch Noten und Worte. Während es Jahre gedauert hat, das Album zu schreiben und zu erstellen, entschieden sich Ianai dazu, zu einer Zeit den Schleier zu lüften, in der die Welt gefangen ist und unendlich leidet unter dem unvorstellbaren Verlust.

Während des Verlaufs des Albums gehen die Hörer auf eine Reise durch die Instrumentierungen Skandinaviens, Afrikas, Asiens, des Mittleren Ostens und Südamerikas. Und während Ianai einen langen Weg zurücklegen, gehen sie nicht alleine, sondern möchten teilen und lernen, nehmen und geben, Musik und Kunst. Ianais Musik ist sowohl irdisch als auch übernatürlich.

Viele Musiker aus der ganzen Welt haben mitgewirkt, sowohl klassische Orchester als auch Populärmusiker wie Massive Attack (UK), Client (UK), HIM (Finnland), Sisters Of Mercy (UK), Theodor Bastard (Russland), Lord Of The Lost (Deutschland), Swallow The Sun (Finnland) und Souvenir Season (Deutschland).

Das Album Sunir erscheint am 10. Juni via Svart Records. Das Album wurde produziert von Jaani Peuhu (Swallow The Sun, Iconcrash, Mercury Circle) und gemastert von Jaime Gomez Arellano in den Orgone Studios (Ghost, Ulver, Paradise Lost).

Mit Sunir am Horizont bleibt die Frage bestehen: Wenn du Ianai hörst, wirst du dem Ruf folgen?

