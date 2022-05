Final Stair: kündigen Debütalbum “Hope“ für den 16.09. an und veröffentlichen Titelsong inkl. Musikvideo

Das Berliner Trio Final Stair freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Single Hope sowie des dazugehörigen Videos bekannt zu geben.

Hope ist ein weiteres atemberaubendes Stück emotionsgeladenen Alt-Rocks. Treibende Rhythmen überlagert von wunderschönen Harmonien. Das Video führt die Erzählung früherer Videos für die Singles End Of Love und Morning Dew fort. Die Geschichte des Hope-Videos dreht sich um einen Vater, der friedlich und zurückgezogen Zeit mit seinem Sohn verbringt, jedoch in einem dramatischen Ende bis zum Äußersten gehen muss, um seinen Sohn zu beschützen. Wie bei End Of Love wird visuell auch hier wieder auf 1813 und die Völkerschlacht von Leipzig unter Napoleon Bezug genommen, eine Zeit, die die Band persönlich sehr interessiert und bewegt und die sie selbst im Rahmen des Reenactments immer wieder darstellen.

Die Band sagt über Hope: „Wir alle sehnen uns nach Glück im Leben. Gerade in schwierigen Zeiten suchen wir nach Kraft und Motivation. Insgesamt haben uns persönliche Niederlagen und das Leben in einer Metropole inspiriert. Die Welt ist schon laut genug und deswegen sollte man die wenige Stille noch mehr wertschätzen. Hoffnung sollte immer ein Antrieb sein. Darum handelt es sich in diesem Song.“

Die Band freut sich außerdem, die Veröffentlichung ihres Debütalbums mit dem Titel Hope am 16. September 2022 bekannt zu geben. Die CD und LP des Albums kann HIER vorbestellt werden.

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: