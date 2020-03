Final Stair: unterzeichnen Vertrag mit Arising Empire

Arising Empire verkündet mit Stolz das weltweite Signing von Final Stair. Zwillinge mit Biss. Authentischer Rock.

Final Stair steht für eine Metamorphose aus Erfahrungen, Gefühlen, Schmerz und Leidenschaft und dem absoluten Willen, Musik wieder mit Geschichten, Botschaften und künstlerischer Handarbeit zu versehen. Dieses Ziel verfolgen sie und steigen Stufe für Stufe empor, überwinden Hürden, immer gemeinsam, so klingen Final Stair.

Das Trio aus den Zwillingen und ihrem Blutsbruder offenbart seine Kunst, ansteckende Rockmusik zu schreiben. Inspirierende Songtexte werden verpackt in ein massives Klanggerüst mit ansteckender Wirkung. Mit dieser überwältigenden Energie erreichen sie verschiedenste Generationen, die hungrig sind nach musikalischer Tiefe, druckvollem Klang und authentischen Geschichten.

Final Stair schalten nun einen gehörigen Gang nach oben. Gerade ist der Plattenvertrag mit Arising Empire unterschrieben, schon erscheint die neue Single Headgames, die durch eine ergreifende Dynamik aus emotionsgeladener Intimität und wuchtigem Klanggewitter überzeugt.

Schaut euch das Musikvideo zu Headgames hier an:

Holt euch den Song hier: https://FinalStair.lnk.to/Headgames

Final Stair: „Wir sind unheimlich stolz einen Plattenvertrag mit unseren Freunden bei Arising Empire unterzeichnet zu haben. Als Künstler ist es ein riesigen Ding, wenn Partner an dich und deine Arbeit glauben. Daher freuen wir uns riesig, ein so großartiges Zuhause für unsere Musik gefunden zu haben und wollen unseren neuen Freunden bei Arising Empire und Nuclear Blast von Herzen danken. Danke, dass ihr uns bei dieser unglaublichen Reise unterstützt!“

Final Stair sind einen eindrucksvollen Weg gegangen und können beeindruckende Erfolge verbuchen. Die Songs erreichen ein weltweites Publikum und schaffen es in einflussreiche Playlisten wie etwa in den New Music Friday, werden von Netflix für Filmproduktionen lizensiert und sind auf Compilations von Universal Music erschienen.

Das Medienecho auf internationaler Bühne ist ebenso beeindruckend, mit Features bei Kerrang! in Großbritannien, Alternative Press und Digital Tour Bus in Nordamerika, Tonspion und Dressed Like Machinesin Deutschland und mit positiven Reviews und Radio Airplay unter anderem in Australien, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Live haben es Final Stair zu mehreren Touren durch Europa und durch China gebracht. Sie haben als Headliner im legendären MAO Livehouse in Shanghai und auf den Bühnen etlicher Festivals wie dem Sazavafest, Focus Festival, Taubertal Festival und Dithmarscher Rockfestival gespielt. Auf der Bühne Geben Final Stair alles und lassen raus, was sie an Erlebnissen aufgenommen und verarbeitet haben. Egal wo sie auftreten, ob eine Bar in Prag, ein Kellergewölbe in Dresden, ein Club in Amsterdam, der größte Rockclub in Shanghai oder doch ein Festival in Deutschland, die Band macht immer unmissverständlich klar, wie viel ihnen gnadenlos mitreißende Shows bedeuten.

Final Stair take no prisoners.

Final Stair sind:

Istvan Vörös – GesangV Gitarre

Denes Vörös – Bass

André Seidel – Schlagzeug

http://www.artistscout.com/finalstair

http://www.facebook.com/finalstair

http://www.instagram.com/finalstair

http://www.youtube.com/finalstair