Final Stair: veröffentlichen brandneue Single/Video ‚Never Felt Before‘

Am Freitag veröffentlichten Final Stair ihre brandneue Single Never Felt Before!

Diese Gefühle lassen sich kaum mit Worten beschreiben, doch Final Stair schaffen es, die Emotionen auf künstlerisch beeindruckende Weise hörbar und spürbar zu machen. So klingt der Refrain wie das Bersten eines riesigen Heißluftballons oder wie ein berstender Staudamm, dessen freigewordene Wassermassen den Hörer regelrecht umspülen und mitreißen.

Istvan beschreibt die Inspiration für den Song: „Es sind die Momente, wenn sich Hoffnungen, Ängste, das Bangen um die unerwiderte Liebe oder eine lange Phase harter Arbeit von einer Sekunde auf die nächste in ein unbeschreibliches Glücksgefühl wandeln. Diese Momente sind wie Dynamit.“

Die Zwillinge und der optisch verwandte Blutsbruder am Schlagzeug erzählen zudem von einer sehr persönlichen Geschichte, denn mit diesem Song zog das Trio einen Schlussstrich unter eine Phase, in der die Kreativität stockte und es um den blanken Überlebenswillen der Band ging.

„Wir brauchen alle ein Ventil und jeder von uns hatte für sich allein nach einem Ausgleich gesucht. Dabei war die Lösung direkt vor unserer Nase. Wir sind nur nicht darauf gekommen, uns im Bandraum einzuschließen und gemeinsam unsere Gefühle rauszulassen. Nach einer Weile hatten wir es dann gemerkt und entstanden ist die neue Single. Mit so einem Song wird man jede Menge negativer Energie los und befreit sich von einem erdrückenden Alltag“, erzählt Denes.

Die Botschaft an die Hörer bringt André auf den Punkt: „Was für ein Glücksgefühl, wenn du nach schweren Tagen ein Ergebnis präsentieren kannst, mit dem du eigentlich gar nicht mehr gerechnet hattest. Lasst euch auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen, denn gerade dann schafft ihr euer ganz eigenes Never Felt Before.“

Final Stair haben persönliche Tiefpunkte in kreative Höhepunkte gewandelt und Never Felt Before ist das Ergebnis, das sich mit Begeisterung hören und im Musikvideo mit Spannung sehen lässt.

Schaut euch das Musikvideo zu Never Felt Before hier an:

Holt euch den Song hier: https://FinalStair.lnk.to/NeverFeltBefore

ICYM:

Schaut euch das Musikvideo zu Headgames hier an: https://youtu.be/DwHafVnkQZ8

Holt euch den Song hier: https://FinalStair.lnk.to/Headgames

Final Stair stehen für eine Metamorphose aus Erfahrungen, Gefühlen, Schmerz und Leidenschaft und dem absoluten Willen, Musik wieder mit Geschichten, Botschaften und künstlerischer Handarbeit zu versehen. Dieses Ziel verfolgen sie und steigen Stufe für Stufe empor, überwinden Hürden, immer gemeinsam, so klingen Final Stair.

Das Trio aus den Zwillingen und ihrem Blutsbruder offenbart seine Kunst, ansteckende Rockmusik zu schreiben. Inspirierende Songtexte werden verpackt in ein massives Klanggerüst mit ansteckender Wirkung. Mit dieser überwältigenden Energie erreichen sie verschiedenste Generationen, die hungrig sind nach musikalischer Tiefe, druckvollem Klang und authentischen Geschichten.

Final Stair sind einen eindrucksvollen Weg gegangen und können beeindruckende Erfolge verbuchen. Die Songs erreichen ein weltweites Publikum und schaffen es in einflussreiche Playlisten wie etwa in den New Music Friday, werden von Netflix für Filmproduktionen lizensiert und sind auf Compilations von Universal Music erschienen.

Das Medienecho auf internationaler Bühne ist ebenso beeindruckend, mit Features bei Kerrang! in Großbritannien, Alternative Press und Digital Tour Bus in Nordamerika, Tonspion und Dressed Like Machines in Deutschland und mit positiven Reviews und Radio Airplay unter anderem in Australien, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Live haben es Final Stair zu mehreren Touren durch Europa und durch China gebracht. Sie haben als Headliner im legendären MAO Livehouse in Shanghai und auf den Bühnen etlicher Festivals wie dem Sazavafest, Focus Festival, Taubertal Festival und Dithmarscher Rockfestival gespielt. Auf der Bühne geben Final Stair alles und lassen raus, was sie an Erlebnissen aufgenommen und verarbeitet haben. Egal wo sie auftreten, ob eine Bar in Prag, ein Kellergewölbe in Dresden, ein Club in Amsterdam, der größte Rockclub in Shanghai oder doch ein Festival in Deutschland, die Band macht immer unmissverständlich klar, wie viel ihnen gnadenlos mitreißende Shows bedeuten.

Final Stair take no prisoners.

Final Stair sind:

Istvan Vörös – Gesang, Gitarre

Denes Vörös – Bass

André Seidel – Schlagzeug

