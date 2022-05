Die Schweizer Hard Rock Formation Sideburn hat heute ihre neue Single Heading Down The Road 69 nebst Lyric Video veröffentlicht.

Den Song kann man sich hier anhören:

Heading Down The Road 69 stammt vom kommenden Sideburn Album Fired Up, das am 10.06.2022 bei Massacre Records erscheinen wird. Fired Up wurde von Dennis Ward gemischt und gemastert und kommt mit einem Coverartwork, das von Ivan Zann gestaltet wurde, daher.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: