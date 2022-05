Iron Maiden: kündigen Zusammenarbeit mit Arch Enemy für ihr neuestes In-Game-Event „Atomic Sunset“ an

Iron Maidens freuen sich, für ihr kostenloses Handyspiel Legacy Of The Beast eine wichtige Zusammenarbeit ankündigen zu können, dieses Mal mit der schwedischen Extrem-Metal-Band Arch Enemy!

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im letzten Jahr, als Legacy Of The Beast 2022 mit Disturbed und Powerwolf begann, kommt nun Arch Enemy ins Spiel.

Iron Maiden: Legacy Of The Beast suchte nach einem Charakter, der perfekt in eine Geschichte mit Doomsday Eddie passen würde, einem postapokalyptischen Krieger, dessen Vorzeichen der globalen Vernichtung ungehört blieben (basierend auf Iron Maidens klassischem Song 2 Minutes To Midnight aus ihrem legendären Album Powerslave von 1984). Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein einwöchiges Event mit dem Namen Atomic Sunset. Die Figur der Queen Beast ist von der kommenden Single und dem Video zu Sunset Over The Empire von Arch Enemy beeinflusst, die beide bald, am 20. Mai, veröffentlicht werden. Die Single kann hier als sehr limitierte 7inch vorbestellt und auf digitalen Plattformen vorbestellt werden: https://archenemy.lnk.to/Deceivers

Das einwöchige Event nimmt Fans und Spieler mit auf eine Reise mit Eddie und Queen Beast, einer königlichen Kriegerin, die sich die wilden Kräfte wilder Tiere zunutze macht und alle, die sich ihr widersetzen, in Angst und Schrecken versetzt! Während sie durch ein dystopisches Nachkriegs-Ödland wandern, wird die Gesellschaft Zeuge des Aufstiegs einer mutierten Spezies, einer Kreatur, die das Produkt des Atomkriegs ist. Sie werden dazu getrieben, alles zu zerstören, was von der natürlichen Welt übrig geblieben ist – Menschen und Tiere. Queen Beast und ihr Gefährte GreyClaw müssen zusammen mit Doomsday Eddie Überlebende sammeln und die Gemeinschaft wieder aufbauen, während sie gleichzeitig gegen die Schergen der Mutanten kämpfen. Das Überleben zukünftiger Generationen liegt in ihren Händen.

Als Arch Enemy-Bassistin Sharlee D’Angelo gefragt wurde, wie sie Iron Maiden zum ersten Mal hörte, sagte sie: „Ich hörte zum ersten Mal von Maiden ein Compilation-Album namens Metal for Muthas durch – ein paar Monate später sah ich sie dann in einem Konzert und es hat mich umgehauen, weil ich noch nie eine Band mit dieser Art von Energie gesehen habe und musikalisch war es einfach so, wie nichts, was ich je zuvor gehört habe.“

Leadsängerin Alissa White-Gluz fügte hinzu: „Ich finde, dass ihre Bühnenauftritte und ihr Auftreten mich auch sehr inspirieren. Ich erinnere mich an eines der ersten Male, als ich sie (IM) auftreten sah, und ich sah Bruce Dickenson im Grunde einen fliegenden Sprung über die Monitore machen, während er sang und vor dem Publikum auf den Knien landete – und ich dachte, was für ein toller Frontmann! Auf der Bühne herumrennen, egal welcher Song und die Noten halten … Ich wusste, dass ich ein Frontfrau sein wollte, die auch so eine superwilde Show hinlegt!“

Gitarrist Michael Amott erzählte auch von seinen besonderen Iron Maiden-Erinnerungen: „Wir haben so ein Glück, dass wir ein paar Mal mit ihnen auf Tour waren, Eddie backstage zu sehen und zu beobachten, wie das ganze Setup funktioniert, ist wirklich inspirierend und zeigt dir, was alles möglich ist.“

Auf die Frage nach ihrem Beitrag zur Entwicklung von Queen Beast antwortete Alissa: „Wir haben darauf geachtet, Elemente der gesamten Band einzubauen. Wir haben direkt mit den Entwicklern zusammengearbeitet, um diese Figur zu etwas ganz Besonderem und Einzigartigem zu machen, das Arch Enemy wirklich symbolisiert. Ich denke, die Fans, die das Spiel spielen, werden viel Spaß haben, wenn sie die AE-Texte im Skript und in der Storyline des Spiels wiederfinden, und ich bin gespannt, wer die kleinen Ostereier entdeckt, die wir dort hinterlassen haben.“ Alissa fuhr fort: „Es ist wirklich aufregend zu sehen, dass AE an der Seite von Eddie und unserer Figur, die wir entwickelt haben, Queen Beast, zusammen mit ihrem Begleiter Greyclaw, kämpfen wird.“ Auf die Frage, was Queen Beast symbolisiert, antwortet Alissa: „Stärke, Weiblichkeit, Macht und Mitgefühl! Wir haben wirklich viel Detailarbeit in die Entwicklung ihrer Angriffe, ihres Aussehens und ihrer Bewegungen gesteckt, und ich denke, das wird ein wirklich lustiges Element für die Spieler sein.“

Will Moore, CEO von Navigator Games, sagte: „Arch Enemy sind wahrscheinlich eine der besten und meistdiskutierten Death Metal-Bands der Welt. Sie haben Iron Maiden auch schon mehrfach auf Tour begleitet, daher stand diese Zusammenarbeit schon lange auf unserer Wunschliste. Wir können es kaum erwarten, den Queen Beast-Charakter am 12. Mai ins Spiel zu bringen.“

In Iron Maiden: Legacy Of The Beast schlüpfen Metal- und RPG-Fans in die Rolle des kultigen Maskottchens der Band, Eddie, der durch eine spektakuläre Vielfalt von Welten reist, indem er in fesselnden 3D-Umgebungen durch die Zeit reist. Eddie erscheint in vielen Formen, jede ein Teil der reichen Geschichte von Iron Maiden, und jede mit einer Reihe von besonderen Kräften und Fähigkeiten.

Seit Donnerstag, dem 12. Mai, können sich die Spieler den Charakter von Queen Beast kostenlos in unserem neuen Anmeldekalender verdienen. Loggt euch an sieben beliebigen Tagen zwischen dem 12. Mai und dem 11. Juni ein, um tolle tägliche Belohnungen zu erhalten, darunter die Queen Beast selbst am 7. Tag!

Im Laufe der Jahre ist das Spiel auf 25 Dungeons und sechs einzigartige Welten angewachsen, von den Höllenschlünden über das alte Ägypten und den Zweiten Weltkrieg bis hin zur fernen Zukunft, mit Hunderten von Charakteren, darunter 90 Eddies, die auf klassischen Maiden-Albumcovern basieren. Eine riesige Auswahl an Gegnern – verderbte Dämonen (Luzifer, Baphomet), Götter (Horus, Osiris, Odin) und Monster, eine blutige Spieler-gegen-Spieler-Kampfarena und ein erbarmungsloses Gauntlet-Feature, das sowohl neue Spieler als auch eingefleischte Langzeitspieler zufrieden stellt. Das neueste Feature Clans ermöglicht es den Spielern, sich mit ihren Blutsbrüdern zusammenzuschließen, um Teamaufgaben zu erfüllen und gegen monströse Raid-Bosse anzutreten. Das alles zu einem In-Game-Soundtrack mit über 30 Iron Maiden-Songs, darunter The Trooper, Where Eagles Dare, Aces High und mehr.

Iron Maiden: Legacy Of The Beast ist ein actiongeladenes, kostenloses Handyspiel, das im App Store von Apple und bei Google Play erhältlich ist.

Weitere Informationen bekommt ihr hier: http://www.ironmaidenlegacy.com

Ladet euch das Spiel hier herunter: https://go.onelink.me/moeS/ovsk6i00