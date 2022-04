Final Stair: veröffentlichen Single „Illusionist“

Die drei Berliner Musiker von Final Stair freuen sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Single inklusive Lyric-Video Illusionist bekannt zu geben.

Illusionist ist ein atemberaubendes neues Kapitel für Final Stair. Wunderschöne Melodien, die von einer mitreißenden Instrumentierung untermauert werden. Der Song erzählt die faszinierende Geschichte eines Illusionisten, der mit versteckten Perspektiven und Manipulationen des Betrachters spielt. Man glaubt, etwas zu sehen, obwohl alles nur eine künstliche Fassade ist. Der Song handelt von jemandem, der durch seine Arroganz und Selbstüberschätzung seine Mitmenschen regelrecht tyrannisiert. Doch am Ende fällt er ganz tief, weil ihn seine Illusion gefangen hält und seine Fassade der Macht bröckelt.

Illusionist folgt auf die vorherigen Singles End Of Love (Video hier) und Morning Dew (Video hier).

Über Final Stair:

Berlin ist für viele Dinge bekannt, aber abgesehen von ein paar Namen wie Tangerine Dream, Rammstein und Atari Teenage Riot gehörte Rockmusik nicht unbedingt immer dazu. Das will das deutsche Trio Final Stair ändern, das sich von der vom Krieg gezeichneten, visuell unvollkommenen und oft hedonistischen Umgebung, in der es aufgewachsen ist, hat inspirieren lassen. 2012 von den Zwillingsbrüdern Istvan und Denes Vörös gegründet und 2016 durch den Schlagzeuger André Seidel vervollständigt, entstand eine Band, die das Licht und die Dunkelheit um sie herum durch donnernden Groove und treibende Hooks zelebrieren möchte.



Die Band hat ihr Handwerk verfeinert und sich eine treue Fangemeinde in Deutschland aufgebaut (dazu beigetragen hat die vorangegangene Single Over The Top, die auch in der Netflix-Show Cable Girls Verwendung fand). Das Trio wird sein Debütalbum mit dem Titel Hope noch in diesem Jahr über sein eigenes Label Sonic Grit veröffentlichen. Die Musik wurde von den Mitgliedern selbst in ihrem eigenen Proberaum aufgenommen, einem Ort, an dem sie ihr eigenes Tempo diktieren und eine breite Liste von Einflüssen akribisch auf das Wesentliche reduzieren konnten, das sie einzigartig macht. Mit Tracks wie Dreamhunter („a big fuck you to everyone who ignored us“), Never Felt Before („an old song that represents our grunge roots“) und Morning Dew („one of our biggest hooks“), die die hymnische Größe von Queens Of The Stone Age, Biffy Clyro und The Killers auf eine Art und Weise berühren, die sich völlig frisch und neu anfühlt, wird Hope zweifellos als eines der besten Rockdebüts des Jahres in Erinnerung bleiben.



Illusionist erscheint am 22. April 2022 über Sonic Grit: https://ffm.to/finalstairillusionist

