Running Wild: Wiederveröffentlichung ihrer zwei Classic-Alben aus den Noise Records Jahren

Die deutsche Heavy Metal Legende Running Wild, angeführt vom schillernden Frontmann Rock ‘N Rolf Kasparek, der seinerzeit fast einmännisch das Piraten Metal Genre mit dem 1987er Durchbruch- Album Under Jolly Roger entdeckte, veröffentlicht zwei Classic-Alben aus den Noise Records Jahren wieder neu.



Nach Under Jolly Roger kam Port Royal und dann der Nachfolger Death Or Glory des Hamburger Quartetts, mit dem man direkt in die Herzen und Köpfe der globalen Metal-Community schoss. Der kometenhafte Aufstieg fand vor fanatischen Publikum in ganz Europa statt und beide Touren der Alben wurden mit dem Klassik-Live-Album Ready For Boarding veröffentlicht und ebenso ein VHS Video einer Show der Death Or Glory Tour. Diese beiden wurden nun zusammengefügt zu einer erweiterten Edition des fundamentalen Live-Albums. Mit der CD Version, die den Konzertfilm auf DVD unterstützt, gibt es erstmalig eine farbige Doppel-LP mit beiden Aufnahmen.



Hier kannst du das neue Video Prisoner Of Our Time sehen:

Nach der Death Or Glory Tour gab es einige Neuerungen hinsichtlich der Bandmitglieder und man kehrte 1991 zurück ins Studio um die größten Tracks der ersten drei Alben noch einmal aufzunehmen. Das Resultat erschien mit The First Years Of Piracy und beendete damit das erste Kapitel der Karriere von Running Wild.



Ready For Boarding und The First Years Of Piracy waren jahrelang nicht erhältlich, aber nachdem die Stimmen der Fans immer lauter wurden, gibt es sie nun wieder auf CD, DVD und farbigem Vinyl.

Ready For Boarding (1988) – Tracklist:

Disc 1 – Original Konzert

Live In München, Nov. 1987

1. Hymn Of Long John Silver

2. Under Jolly Roger

3. Genghis Khan

4. Raise Your Fist

5. Purgatory

6. Mordor

7. Diabolic Force

8. Raw Ride

9. Adrian (S.O.S.)

10. Prisoner Of Our Time

DVD / Disc 2 – Bonus Konzert

Live in Düsseldorf, Okt. 1989

1. Intro

2. Riding The Storm

3. Bad To The Bone

4. Raw Ride

5. Raging Fire

6. Tortuga Bay

7. Uaschtschun

8. Bass Solo

7. Conquistadores

8. Prisoner Of Our Time

The First Years Of Piracy (1991) – Tracklist:

1.Under Jolly Roger

2. Branded And Exiled

3. Soldiers Of Hell

4. Raise Your Fist

5. Walpurgis Night

6. Fight The Oppression

7. arching To Die

8. Raw Ride

9. Diamonds Of The Black Chest

10. Prisoner Of Our Time

Pre-order: https://runningwildband.lnk.to/PiracyPR