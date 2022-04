Tedeschi Trucks Band: kündigt „I Am The Moon“ an

I Am The Moon: vier Alben und vier Begleitfilme

Der erste Film wird am Dienstag, 31. Mai Veröffentlicht, gefolgt von der Veröffentlichung des ersten Albums am Freitag, 3. Juni

Am 20. April kündigte die Tedeschi Trucks Band – das von dem Ehepaar Derek Trucks und Susan Tedeschi gegründete 12-köpfige Kollektiv – das ehrgeizigste Studioprojekt ihrer langjährigen Karriere an: I Am The Moon, ein episches Unterfangen in vier Alben mit 24 Originalsongs. Inspiriert von einer mythischen persischen Geschichte über ein unglücklich verliebtes Paar und emotional getrieben von der Isolation und Abgeschiedenheit der Pandemie-Ära, umfasst das thematische I Am The Moon mehr als zwei Stunden Musik, die sich in einem robusten Wandteppich aus genreübergreifenden Erkundungen entfaltet, die das geschätzte amerikanische Ensemble in neues und aufregendes kreatives Territorium führen.

Die vier Alben, aus denen I Am The Moon besteht – I. Crescent, II. Ascension, III. The Fall, und IV. Farewell – werden in aufeinanderfolgenden Monaten veröffentlicht, beginnend mit I. Crescent, das ab Freitag, dem 3. Juni, digital und auf CD erhältlich ist (alle Vinyl-Konfigurationen, einschließlich einzelner LPs und der 4-LP I Am The Moon Deluxe Box, werden am 9. September erhältlich sein).

Hier gibt es den Trailer:

„Die Entscheidung, I Am The Moon in vier verschiedenen Episoden zu veröffentlichen, kam zustande, als wir an Platten dachten, die wir lieben“, sagt Trucks und nennt Axis: Bold As Love, die 1967er LP der Jimi Hendrix-Experience. „Sie ist 36 Minuten lang. Das ist der richtige Weg, um eine Platte zu verdauen.“

Mit diesem Ansatz im Hinterkopf präsentiert TTB I Am The Moon: The Film, eine visuelle Begleitung zu jedem Album. Die entsprechenden Filme werden drei Tage vor jeder Audioveröffentlichung veröffentlicht und bieten den Fans eine frühe Gelegenheit, jedes Album in seiner Gesamtheit als gemeinsames Hör- und Seherlebnis über den YouTube-Kanal der Band zu verdauen. Unter der Regie von Alix Lambert kombinieren die Filme Studio- und Performance-Aufnahmen mit atmosphärischen Fotografien und Bildern, die die kaleidoskopischen Strukturen der Musik wunderbar einfangen. Das Projekt startet mit der ersten Episode: I Am The Moon: Der Film – I. Crescent am Dienstag, den 31. Mai um 6:00pm Pacific/9:00pm ET (also bei hierzulande am 1. Juni um 3.00 Uhr morgens).

I Am The Moon: I. Crescent

VÖ: 03.06.2022

I Am The Moon: II. Ascension

VÖ: 01.07.2022

I Am The Moon: III. The Fall

VÖ: 29.07.2022

I Am The Moon: IV. Farewell

VÖ: 26.08.2022

Label: Fantasy/Concord

Vertrieb: Universal Music

Auf Tour im Oktober

25.10.2022 Berlin, Verti Music Hall

26.10.2022 Hamburg, Edel-optics.de Arena

Tedeschi Trucks Band – Line-Up:

Susan Tedeschi: Gitarre und Gesang

Derek Trucks: Gitarre

Gabe Dixon: Tasten und Gesang

Brandon Boone: Bassgitarre

Tyler Greenwell: Schlagzeug und Percussion

Isaac Eady: Schlagzeug und Percussion

Mike Mattison: Gitarre und Gesang

Mark Rivers: Gesang

Alecia Chakour: Gesang

Kebbi Williams: Saxophon

Ephraim Owens: Trompete

Elizabeth Lea: Posaune

