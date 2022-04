Mick White: „Something‘s Got To Give“ wird das erste Soloalbum

Something‘s Got To Give ist das erste Soloalbum des ehemaligen Samson und First Strike Sängers Mick White und enthält die bereits veröffentlichten Singles Emergency On Planet Earth und Sometime Superman. Das Album wird am 29.04.2022 veröffentlicht und via Edel Records vertrieben.

Schon der Eröffnungstrack Burning In The Night, ein bombastischer Rocker, der Whites samtige und doch raue Stimme zusammen mit den schmetternden Gitarren von Luke Hatton zur Geltung bringt, bereitet den Boden für das, was noch kommen wird. Der Titeltrack Something‘s Got To Give ist der nächste, der sich neben Emergency On Planet Earth mit den wachsenden Umweltproblemen befasst, die wir zu bewältigen haben, aber nicht mit den großen Refrains und Gitarren aufhört, die so ein Merkmal des Albums sind. Zwischen den Rockern gibt es auch einige ruhigere Momente mit der wunderschönen Ballade Ordinary Girl und der Überarbeitung des First Strike-Tracks Hold Tight, den White 1989 geschrieben und aufgenommen hat.

Die Anspielung auf die achtziger Jahre setzt sich mit dem schmierigen You Poisoned My Love fort, bevor der klassische Rocksound von Don‘t Close Your Eyes einsetzt, einem Song, der 1988 gemeinsam mit dem verstorbenen Paul Samson geschrieben wurde und bei dem Carsten Enghardt das Schlagzeug donnert. Der Abschluss des Albums ist eine Neubearbeitung von Better Be Strong, einem aufmunternden und inspirierenden Song des deutschen Songwriters Marty Punch, den White ursprünglich als Session im Jahr 2019 aufgenommen hatte, der nun aber die volle Rockbehandlung erhält, ohne die Melodie und Größe des Originals zu verlieren. Das Album ist eine schamlose Hardrock-Platte, die ihre klassischen Rock-Wurzeln in den frühen Achtzigern hat, aber in eine sehr straffe, moderne Produktion verpackt ist, die sich perfekt in den modernen Rock-Sound einfügt.

Die meisten Stücke wurden von Mick White zusammen mit dem angesagten Gitarristen Luke Hatton geschrieben, der auch für Bass und Keyboard zuständig war. Das Album wurde in den letzten achtzehn Monaten geschrieben und aufgenommen, wobei der Gesang, die Gitarren, der Bass und die Keyboards in Großbritannien aufgenommen wurden. Das Schlagzeug wurde dann von Carsten Enghardt in den 1st Take Studios in Gachenbach, Bayern, hinzugefügt, wo es auch von Enghardt und Ulrich Hilbel gemischt und gemastert wurde.