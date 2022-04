Hocico: stürmen die Charts mit „HyperViolent“

Das neue Album HyperViolent der mexikanischen Industrial-Legenden Hocico ist auf #15 in die offiziellen deutschen Top 100 Album Charts eingestiegen. Dies ist die beste Platzierung, welche die Band aus dem Hause Out Of Line bis jetzt erreichen konnte.

Zwei Jahre nach ihrem letzten Album sind die mexikanischen Höllen-Cousins zurück aus dem Pandemie-Kerker und lassen ihrer Aggression auf dem neuen Opus unverblümt freien Lauf. Gastsänger auf dem Bonustrack Weapons Of Resistance stammen von ten56.-Frontmann Aaron Matts.

Das Team von Out Of Line gratuliert Hocico für diese Erfolge und bedankt sich bei allen Fans, die diese beiden langerwarteten Alben gekauft und gestreamt haben und die Bands seit vielen Jahren mit Herzblut unterstützen.

Living The Darkness – Tour 2022

Blutengel – Hocico

Chrom – Amduscia – x-Rx

28.04.2022 Batschkapp, Frankfurt

29.04.2022 Musigburg, Aarburg (CH) **

30.04.2022 Werk2, Leipzig *sold out

**Blutengel, Hocico, Amduscia