Final Stair: haben Debütalbum Hope sowie Fokustrack „Fireworks“ veröffentlicht

Final Stair freuen sich, ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Hope zu veröffentlichen. Darüber hinaus präsentiert die Band auch den Fokustrack Fireworks inklusive Lyric Video:

Nach dem vorherigen Track Suitcase ist der Focus Track Fireworks „ein Song über Freundschaften“, wie Final Stair sagen. Die Band fährt fort: „Wir alle haben (hoffentlich) Menschen an unserer Seite, die immer für uns da sind. Wir haben viel zusammen erlebt. Dazu gehören lange Gespräche, ausgelassene Partynächte und auch diese große Freude, wenn man sich nach sehr langer Zeit wiedersieht. Fireworks ist ein Dankeschön an diese Freundschaften und ein Dankeschön an unsere Fans. Dieser Song soll ein Feuerwerk von Freude sein und eine Explosion des Glücks.“

Die Single stammt vom Debütalbum Hope, das im Proberaum der Band aufgenommen wurde, wo sie ihren eigenen Fortschritt diktieren und diverse verschiedene Einflüsse sorgfältig auf ihren eigenen, einzigartigen Style reduzieren konnten. wie Dreamhunter („ein großes Fuck You an alle, die uns ignoriert haben“), Never Felt Before („ein alter Song, der unsere Grunge-Wurzeln repräsentiert“) und Morning Dew („eine unserer größten Hooks“) berühren sie die hymnische Größe von Queens Of The Stone Age, Biffy Clyro und The Killers auf eine Weise, die sich völlig frisch und neu anfühlt – so wird Hope zweifellos als eines der besten Rock-Debüts des Jahres in Erinnerung bleiben.

Über das Album sagt die Band: „Wir wollten dieses erste Album Hope nennen, weil es ein einfaches Wort ist, aber für uns alles repräsentiert“, erklärt Istvan. „Wir haben zusammen schwere Zeiten durchgemacht. Wir haben uns gegenseitig durchgebracht, wenn wir Probleme hatten, sei es wegen psychischer Probleme, Depressionen oder anderen Dingen. Die harten Zeiten inspirierten viel von der Musik und den Texten. Jeder Song hat diese melancholische und nachdenkliche Note. Das sind wir.“

Final Stair haben bereits neun Singles veröffentlicht: Suitcase, Never Felt Before, Headgames, Back To Throne, Dreamhunter, Hope, Illusionist, End Of Love und Morning Dew. Ihr Debütalbum Hope ist als CD und 2LP erhältlich.

Hope Tracklist:

1. Dreamhunter

2. Morning Dew

3. Never Felt Before

4. Hope

5. Headgames

6. End Of Love

7. Illusionist

8. Back To Throne

9. Everything

10. Mercedes

11. Drift Effect

12. Suitcase

13. Fireworks

14. Pulsating Lights

15. Tonight

Über Final Stair:

Berlin ist für viele Dinge bekannt, aber abgesehen von ein paar Namen wie Tangerine Dream, Rammstein und Atari Teenage Riot gehörte Rockmusik nicht unbedingt immer dazu. Das will das deutsche Trio Final Stair ändern, das sich von der vom Krieg gezeichneten, visuell unvollkommenen und oft hedonistischen Umgebung, in der es aufgewachsen ist, hat inspirieren lassen. 2012 von den Zwillingsbrüdern Istvan und Denes Vörös gegründet und 2016 durch den Schlagzeuger André Seidel vervollständigt, entstand eine Band, die das Licht und die Dunkelheit um sie herum durch donnernden Groove und treibende Hooks zelebrieren möchte.

Die Band hat ihr Handwerk verfeinert und sich eine treue Fangemeinde in Deutschland aufgebaut (dazu beigetragen hat die vorangegangene Single Over The Top, die auch in der Netflix-Show Cable Girls Verwendung fand). Das Trio hat sein Debütalbum mit dem Titel Hope am 30.09.2022 über sein eigenes Label Sonic Grit veröffentlicht.

