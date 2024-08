In Extremo: veröffentlichen neuen Song „Ólafur“ aus dem neuen Album „Wolkenschieber“

Mit ihrem packenden Signature-Sound aus modernem Rock und jahrhundertealten Einflüssen haben In Extremo nicht nur einen eigenen Musikstil geprägt, sondern sich als Erfinder eines ganzen Genres zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Mittelalter-Rockband der Welt entwickelt, lebende Legenden, die seit fast drei turbulenten Dekaden ein globales Millionenpublikum in ihren Bann ziehen.

Am 16.08.2024 erscheint mit Ólafur der nächste Vorbote auf ihr neues, ungeduldig erwartetes Studioalbum Wolkenschieber, das am 06.09.2024 veröffentlicht wird. Das Lied basiert auf einer isländischen Skalden-Dichtung aus dem 8. Jahrhundert. Die damalig typische Tanzform Vikivaki, die sich zum Lied unter dem Volk in Skandinavien entwickelt hat, wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus religiösen Gründen verboten. Nachdem Bandmitglied und Multiinstrumentalist Dr. Pymonte das „teuflische“ Stück in uralten Archiven ausgrub, erwecken In Extremo das Lied mit überlieferten Traditionsinstrumenten und episch-donnernden Gitarren zu neuem Leben.

Nach ihrem umjubelten Headliner-Auftritt beim diesjährigen Wacken-Festival bereiten sich die sechs Musiker nun darauf vor, die besondere Energie des neuen Wolkenschieber-Albums auch live mit ihren Fans zu teilen. Neben der von der Band erfundenen Konzertreihe Burgentour und dem bandeigenen In Extremo-Festival Weckt die Toten steht ab November die große Wolkenschieber-Tournee mit einem völlig neuen Programm in den Startlöchern!

Carpe Noctem – Burgentour 2024

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer und Rock Antenne

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau – Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss mit Antitype ausverkauft

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green

13.09.24 Görlitz – Landskronenbrauerei mit Rauhbein (verschoben vom 19.07.24)

14.09.24 Magdeburg – Festung Mark mit Rauhbein (verschoben vom 20.07.24)

Weckt die Toten – Das In Extremo – Festival

31.08. 24 Halle (Saale) – Peißnitzinsel

Mit Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein und einem Mittelaltermarkt

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer und Rock Antenne

Wolkenschieber – Tour

Winter 24

Gäste:Korpiklaani und Rauhbein

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, www.metal.de und Rock Antenne

15.11.2024 Saarbrücken / Garage

16.11.2024 CH-Pratteln / Z 7

22.11.2024 Rostock / Moya

29.11.2024 Berlin / Columbiahalle

30.11.2024 Bremen / Pier 2

06.12.2024 Nürnberg / KIA Metropol Arena

07.12.2024 A-Wien / Gasometer

12.12.2024 Bielefeld / Lokschuppen

13.12.2024 Hannover / Swiss Life Hall

14.12.2024 Dresden / Alter Schlachthof

20.12.2024 Leipzig / Haus Auensee

21.12.2024 Stuttgart / Porsche Arena

27.12.2024 München / Zenith

28.12.2024 Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

29.12.2024 Erfurt / Messehalle

30.12.2024 Köln / Palladium