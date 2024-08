Lord Agheros: „Anhedonia“ markiert die Rückkehr des Black Metal-Projekts

Die Ein-Mann-Band Lord Agheros hat im Laufe der Jahre eine eigene Dimension gefunden, die sie zu einem der führenden Atmospheric & Avantgarde Black Metal-Phänomene in Italien gemacht hat. Nach dem Erfolg von Koinè kehrt die Band mit Anhedonia, dem neuen Album des sizilianischen Projekts, das im Dezember erscheinen wird, auf die Bühne zurück.

Niemals sich selbst ähnlich, entführt uns Gerassimos Evangelou, der einzige Kopf von Lord Agheros, auch dieses Mal in eine musikalisch extreme Welt, in der sich nordischer Black Metal mit altertümlichen und melancholischen Atmosphären, verbunden mit symphonischen und Ambient-Elementen, vermischt. All dies schafft einen absolut unglaublichen Kontrast zwischen Aggression und Introspektion.

Das sagt Gerassimos Evangelou über das neue Album: „Anhedonia is a word of Greek origin (like me among other things) and refers to the inability to feel pleasure, a theme that is reflected in the dark and desolate atmosphere of album. The entire album turns around this sense of alienation and detachment in a cold and austere context that this inability inevitably brings to our soul. In this work, on which I have spent a lot of the last two years, with Lord Agheros, I explore inner suffering through what we can define as a musical journey that crosses frozen lands, with a strong reference to Nordic musical traditions, but without losing the identity unique of the project“.

Das Album wird im Dezember 2024 veröffentlicht werden und wie schon seit Jahren gilt: Erwarte immer das Unerwartete… das war, ist und wird immer der Hauptweg von Lord Agheros sein.

Lord Agheros online:

http://www.facebook.com/lordagheros