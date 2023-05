Name: Kehlenschneider Ketchup

Herkunftsland: Deutschland

Art des Produktes: Ketchup

Firma: Beerenweine GmbH & Co. KG

Jahrgang: entfällt

Link: www.beerenweine.eu

Abfüllmenge: 300 ml

Preis: 7,50 Euro

Online-Shop: https://www.beerenweine.eu

Heute haben wir mal was ganz anderes für euch in der Pipeline. Kein Likör, Rum oder Whiskey, sondern unseren ersten Ketchup, den wir für euch einmal genau betrachten möchten. Dafür haben wir das Produkt der Firma Beerenweine GmbH & Co. KG. Besucher von Mittelalter Märkten dürften die Firma aus Minden bereits kennen. Dieses Wochenende hatten sie diverse Stände beim MPS in Rastede. Hauptaugenmerk liegt da natürlich bei den vielen Likören, Honigbieren und ähnlichen Produkten der Epoche. Den Kehlenschneider Ketchup konnte ich nicht erblicken, dafür bei bestem Wetter standesgemäß beim Grillen testen.

Kommen wir erst mal zu den Daten und Fakten des Kehlenschneider Ketchup, dessen Name bereits cool gewählt wurde und Lust auf mehr macht. Für alle, die sich mit gewöhnlichem Ketchup langweilen und nach etwas Besonderem suchen, bietet die Firma handgemachten Kehlenschneider Ketchup im 300g-Glas an. Dieser Ketchup wird in einer kleinen, familiengeführten Manufaktur hergestellt. Der Ketchup ist vielseitig einsetzbar und passt perfekt zu Fleisch, Fisch oder Gemüse. Durch den Kehlenschneider erhält der fruchtige Ketchup eine besondere, leichte Schärfe, die auch für Personen geeignet ist, die nicht an scharfes Essen gewöhnt sind. Das Aroma reifer Tomaten harmoniert wunderbar mit der milden Süße von Zwiebeln und Paprikastücken sowie der Schärfe des Kehlenschneiders. Für meinen Geschmack ist die Konsistenz für einen eigentlichen Ketchup jedoch etwas zu flüssig, eher geht es in den Saucen-Bereich, was am gelungen Geschmack nichts ändert. Die Zutaten umfassen passierte Tomaten, Tomatenmark, Apfelsaft, rote Paprika, Zwiebeln, Essig, Kehlenschneider (enthält Farbstoff), Honig, Zucker, getrockneten Knoblauch, Salz, schwarzen Pfeffer und Sojasauce. Eine runde Basis, wenn es mal was anderes zum Steak geben soll. Für gesellige Abende in größerer Runde zudem ein gekonnter Eye-Catcher des Gastgebers.