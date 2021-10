Koblenz Calling: Benefiz Vinylsampler Vol 4 mit Rage, Addict, Pyracanda und vielen anderen

Pearldiver Events haben eine Benefiz Vinylsampler Serie auf den Weg gebracht, um die coronagebeutelten Liveclubs in Koblenz zu unterstützen.

Am Samstag, den 02.10. steigt offiziell das Crowdfunding für Koblenz Calling Vol. 4 (Metal)

Die Scheibe wird online so lange online verkauft, bis Diggers Factory genug eingenommen hat, um 300 Stück zu produzieren.

Danach wird das Crowdfunding gestoppt.

Pearldiver Events schreiben dazu: „Um die Koblenzer Clubszene zu unterstützen haben wir eine neuen Vinyl-Samplerserie mit jungen, spannenden Bands der Koblenzer Szene und Umgebung zusammengestellt. Alle Künstler stellen Ihre Songs kostenlos zur Verfügung.

Bei den Samplern Koblenz Calling handelt es sich um ein Crowdfounding Projekt, also Vinyl on demand.

Die Einnahmen gehen zu 100 % an die benannten fünf Clubs.

Jedes Album wird einer anderen Musikrichtung gewidmet sein und fünf anderen Clubs zugutekommen.

Die Vorbesteller werden auf dem Backcover namentlich verewigt.

Koblenzer Club-Solisampler Koblenz Calling

Format: 12″ farbiges Vinyl.

Stückzahl: 300

Verkaufspreis: 25,00 €

Finanzierung: 1/3 wird per Crowdfunding über www.diggerfactory.com vertrieben. Diese Einnahmen reichen für die Produktion der gesamten 300 Schallplatten zzgl. Gema und Porto nach Deutschland.

Die restlichen 200 Schallplatten werden kostenfrei an 5 Koblenzer Liveclubs verteilt, die sie vertreiben und 100 % der Einnahmen behalten.

Aktueller Stand:

Koblenz Calling Vol. 1 (Alternative) 300 Stck. weißes Vinyl: ausverkauft

Koblenz Calling Vol. 1 (Alternative) 300 Stck. schwarzes Vinyl: Restbestände noch bei den Wirten zu erwerben

Koblenz Calling Vol. 2 (Indiepop) 300 Stck rosa Viny: bei den Wirten zu erwerben.

Koblenz Calling Vol. 3 (Electro) im roten Vinyl hat genug (120) Vorbesteller. Releasedatum: 02.10.21

Koblenz Calling Vol. 4 (Metal) wird am 02.10.21 ab 15:00 zum Corwdfunding freigeben

Koblenz Calling Vol 4. (Metal) ist so weit vorbereitet und wird zum Crowdfunding auf www.diggersfactory.com hochgeladen sobald Vol. 3 an die Vorbesteller ausgeliefert wurde. (02.10.21 ab 15:00)„

Koblenz Calling Vol 4.Tracklist:

Side A

1. Addict – Rats’s Friends

2. Pyracanda – Challenge Cup

3. Steelpreacher – Wish You Where Beer

4. Desaster – Hellputa

5. Apothic – Torn

6. Secutor – To The Gallows

Side B

1. Metal Inquisitor – Beyond Nightmares

2. Moontowers – Strike Em Down

3. Wild Rider – Stargazer

4. Rage + LMO feat. Lutz Thomas – Just Alone (Live)

Information

• Artist: Various

• Label: Trüffelschwein Records

• Format: 1 x 12″ (140g)

• Country: Germany

• Genres: Heavy Metalspeed Metalpower Metal

• Pressing: 300 Copies

• Estimated delivery date: January 2022

https://www.pearldiver-events.de/neuigkeiten

https://www.diggersfactory.com/vinyl/244774/various-koblenz-calling-vol-4