Leise War Gestern – Podcast: Valentin Ott (Call Of The Sirens) im Themenroulette

Folge 25

Streams

Anhören:

Shownotes

Moin und juten Tach zur fünfundzwanzigsten Folge

Der Gast

Mit Valentin Ott (aka Valle) haben wir in der 25. Folge unseres Podcasts einen der fünf Todespfälzer am Mikrofon. Mit ihren Songs Gefangen Im Spukschloss und Die Rückkehr Der Todespfälzer kamen die deutsch – eh pfälzisch singenden Herren gerade in aller Munde. Nach ein paar Gläsern Schorle sprechen wir über ihre Crowd Founding Kampagne (Link: hier) und darüber, wo die Todespfälzer in den letzten zehn Jahren gewesen sind. Abgerundet haben wir das Gespräch mit zwei Runden unseres legendären Themenroulettes. Anbei die besprochenen Themen:

Analog, Digital, Scheißegal?

Moshpit, Circle Pit, Wall Of Death?

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Wann erscheint die nächste Folge?

Dienstag, den 13.04.2021

Link zur Playlist: hier