Mastodon – Medium Rarities

Artist: Mastodon

Herkunft: Atlanta, USA

Album: Medium Rarities

Spiellänge: 56:26 Minuten

Genre: Sludge, Progressive Metal, Metal

Release: 11.09.2020

Label: Warner Music

Link: https://www.facebook.com/Mastodon/

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Troy Sanders

Gitarre, Gesang – Brent Hinds

Gitarre – Bill Kelliher

Schlagzeug – Brann Dailor

Tracklist:

Ballen Torches A Commotion Asleep In The Deep Capillarian Crest A Spoonful Weighs A Ton Toe To Toes Circle Of Cysquatch Atlanta Jaguar God Cut You Up With A Linoleum Knife Blood & Thunder White Walker Halloween Crystal Skull Orion Iron Tusk

Ihren zwanzigsten Geburtstag haben sich die preisgekrönten Hardrocker von Mastodon wohl etwas anders vorgestellt! Wie alle in der allgegenwärtigen Situation gefangen, können sie ihre Fans nicht besuchen, geschweige denn irgendwelche Bühnen entern. Dieses dürfte wohl auch im nächsten Jahr eine heikle Angelegenheit werden. Ohne ein Lebenszeichen wollten Troy Sanders, Brent Hinds, Bill Kelliher und Brann Dailor das eh schon trostlose Jahr nicht versiegen lassen und haben dafür bereits im September den Sampler Medium Rarities auf den Markt geworfen. Mit 16 Titeln und einer Stunde Spielzeit gibt es für die Sludge und Progressive Metal Fans von Mastodon ordentlich Zündstoff, der über Warner Music die Boxen zum Klingen bringt.

Die Raritäten-Sammlung Medium Rarities wurde in diversen Formaten veröffentlicht, darunter auch eine pinke Vinyl-Pressung für Liebhaber wie meine Person. Zu den vielen raren Höhepunkten gehört der bisher unveröffentlichte Opener Fallen Torches, der 2019 aufgenommen wurde. Eine Vielzahl an Coverversionen prägt den Silberling, Soundtrack-Beiträge, Instrumentals, B-Seiten und Live-Aufnahmen runden diese Konstellation ab. Zu den Covern gehören A Commotion von Feist, A Spoonful Weighs A Ton von The Flaming Lips und Orion von Metallica. Alle hinterlassen einen guten Eindruck, vor allem das von Metallica ist für meinen Geschmack eine ganz saubere Sache. Soundtrack-Beiträge wie White Walker von Game Of Thrones werten diesen bunten Liederwürfel weiter auf. Nadelstiche können die Instrumentalversionen von Asleep In The Deepoder Halloween setzten. Eine weitere Besonderheit: Diese 14 Nummern waren bisher noch nie auf Streaming-Plattformen verfügbar und setzten Mastodon im Jahre 2020 auch online in Szene.