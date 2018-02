Das Re-Release von Nebula – To The Center jetzt auf rockhard.de im Pre-Listening!

Bei den Kollegen vom Rock Hard gibt es jetzt exklusiv das neu veröffentlichte To The Center Album im Vorab-Stream (inkl. Bonustracks)!

Hier entlang!

Über Nebula

Nebula (yeah, genau die!) sind pünktlich zu ihrer seit Ewigkeiten herbeigesehnten Reunion bei Heavy Psych angedockt und hämmern einen ganzen Schwung total toller Re-Releases raus.

Diese Highlights der Stoner-Rock-Großmeister haben dem Zahn der Zeit erfolgreich getrotzt und zeigen retrospektiv noch mal in aller Pracht, dass Nebula sich nie zwanghaft in ein Genrekorsett pressen ließen.

Alle drei Werke – die Let It Burn-EP von 1998, das erste reguläre Album To The Center (1999) und die Zusammenstellung Dos EPs von 2002 – kommen mit Bonus-Tracks und in sehr schicker Aufmachung (u.a. in bildschönem transparentem Splatter-Vinyl).

Nebula live erleben:

01.05.18 München – Backstage Club

02.05.18 AT-Wien – Arena

04.05.18 Berlin – Astra (Desert Fest)

15.06.18 Bielefeld – Forum

18.06.18 CH-Langenthal – Old Capitol

30.06.18 Siegen – Vortex

03.08.18 AT-Waldhausen – Lake On Fire Festival

04.08.18 Beelen – Krach am Bach

Kommentare

Kommentare