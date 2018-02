Entrails: Kündigen neue Besetzung an

Die schwedischen Death Metaller ENTRAILS müssen den Weggang von Sänger und Bassist Tommy sowie Drummer Martin verkraften. Beide haben beschlossen, ENTRAILS den Rücken zu kehren, um sich auf ihre Jobs und anderen Bands zu konzentrieren.

Die übrigen Musiker Jimmy und Penki haben flugs für Ersatz gesorgt, um keine Konzerte absagen zu müssen und den Ball weiter rollen zu lassen! Die neuen Irren in der Band sind Drummer Freddy Ortscheid und Marcus Brorsson, der Gitarre spielen und Hintergrundgesang übernehmen wird.

Freddy trommelt u.a. auch bei Still I Wither, Magic Kingdom und Omnicide. Er sagt zu seinem Einstieg: „Ich bin stolz, mich jetzt offizielles Mitglied von Entrails nennen zu dürfen, fühle mich geehrt und bin gespannt, was daraus wird – das Chaos kann losgehen!“

Marcus, der bei Soma und Omnicide Gitarre spielt, ergänzt seinerseits: „Ich bin total aufgeregt, weil ich jetzt zu Entrails gehöre und die Chance bekomme, der Welt eine ordentliche Old-School-Death-Metal-Harke zu verpassen. Schließlich muss diese Musik ordentlich brutal bleiben.“

Penki Samuelson wird von der Gitarre zum Bass wechseln und den Leadgesang übernehmen. Dies dürfte die Band noch traditioneller klingen lassen als zuletzt.

Jimmy Lundqvist erklärt: „Besetzungswechsel sind gewiss kein Zuckerschlecken, aber wenn Leute abwandern, müssen neue gefunden werden, um weiter Musik machen zu können. Mit diesen frischen und verdammt guten Musikern an Bord werden wir keinen Fußbreit von dem altmodischen Stil abrücken, den Entrails verkörpern!“

Penki Samuelson: „Markus und Freddy fügen der Band wirklich eine weitere Dimension hinzu. Schon bei unserer ersten Probe stimmte die Chemie. Wir klingen und fühlen uns großartig!“

ENTRAILS organisieren weiterhin über „Black Serpent Promotion“ und in Eigeninitiative Konzerte. Bei Interesse, sie zu buchen, genügt eine Mail an black-serpent-promotion@gmx.de oder an die Band direkt unter entrailsreborn@hotmail.com.

ENTRAILS live:

12/05/18 AT – Wien -Vienna Metal Meeting

09/06/18 DE- Mühlteich Hauptmannsgrün- Chronical Moshers Open Air

06/07/18 CZ – Kolin – Symbolic Open Air

07/07/18 SK – Reviste – Gothoom Open Air

31/08/18 BE – Deinze – Elpee

01/09/18 NL – Schoonebeek – Deathfest



