Drei Tage vor Veröffentlichung des brandneuen Albums von Angra, Ømni, erscheint das offizielle Video zu der Single War Horns.

Die atemberaubende Hymne verbindet mühlelos die typischen Charakteristika der Band – schnelle Gitarrenklänge gemischt mit Heavy Rock und Fabio Liones unverwechselbarer Stimme – mit einem unglauben Gitarrensolo des ehemaligen Bandmitglieds und langjährigen Freundes Kiko Loureiro.

Das Video zu War Horns ist auf dem offiziellen earMUSIC YouTube-Kanal zu finden.

Ømni, das 9. Studioalbum von Angra, ist das Ergebnis aus Monaten voller intensiver Arbeit, voller Blut und Schweiß. Es erscheint am 16. Februar 2018 bei earMUSIC. Produziert von Jens Bogren, ist das Konzeptalbum definitive ein Meilenstein – nicht nur in der Geschichte der Band, sondern auch für brasilianischen Metal und seiner Anerkennung weltweit.

Hier kann man Angra live erleben:

22/03/18 Moonlight Music Hall – Diest (BE)

23/03/18 Neushoorn – Leeuwarden (NL)

24/03/18 Le Forum – Paris (FR)

25/03/18 Ninkasi Kao – Lyon (FR)

27/03/18 Razzmatazz 2 – Barcelona (ES)

28/03/18 Rockcity – Valencia (ES)

29/03/18 Hardclub – Porto (PT)

30/03/18 RCA Club – Lisboa (PT)

31/03/18 Arena – Madrid (ES)

01/04/18 Secret Place – Montpellier (FR)

03/04/18 Live Club – Milano (IT)

04/04/18 Orion – Roma (IT)

05/04/18 Zona Roveri – Bologna (IT)

06/04/18 Szene – Vienna (AT)

07/04/18 Babylon Club – Bratislava (SK)

08/04/18 Colloseum Club – Kosice (SK)

10/04/18 Barba Negra – Budapest (HU)

11/04/18 Progresja – Warsaw (PL)

12/04/18 Lido – Berlin (DE)

13/04/18 Backstage – München (DE)

14/04/18 Z7 – Pratteln (CH)

15/04/18 Maassilo – Rotterdam (NL)

17/04/18 Underworld – London (UK)

18/04/18 Rock N´Roll Stage – Charmes (FR)

19/04/18 Turock – Essen (DE)

20/04/18 Goron – Moskow (RU)

21/04/18 Opera House – St. Petersburg (RU)

Kommentare

Kommentare