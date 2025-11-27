Phantoms Of Future: präsentieren neues Video zu “Werewolf”

Die deutsche Kultrockband Phantoms Of Future präsentiert das offizielle Video zu ihrer ersten Single Werewolf, einem düsteren, dramatischen Ohrwurm, der die zentralen Themen des Albums vereint: Instinkt vor Vernunft, Begierde als Gefahr und der Nervenkitzel, jemand oder etwas anderes zu werden, wenn die Nacht hereinbricht.

„Werewolf ist der sprichwörtliche Funke, der das Feuer entfacht“, konstatiert Frontmann Sir Hannes Smith. „Es geht darum, sich der Verwandlung hinzugeben und herauszufinden, wer man ist, wenn alle Regeln wegfallen. Forever Dark ist unser unverfälschtes Ich – hellwach, elektrisierend, lebendig.“

Das neue Album von Phantoms Of Future, Forever Dark, erscheint am 5. Dezember 2025 über Massacre Records und ist als Digipak-CD und limitierte Vinyl-LP erhältlich. Das Album umfasst dreizehn Songs, die sich mit Verwandlung, Sehnsucht, Entfremdung und Erleuchtung beschäftigen – von der nächtlichen Dringlichkeit von Werewolf bis zum erhebenden Drive von Spirit Of Love.

Forever Dark Tracklist:

1. Werewolf

2. Spirit Of Love

3. Phantom Rider

4. Think About

5. Devil Inside

6. Forever Dark

7. Forbidden Fruits

8. Stocking Girl

9. Prisoner

10. I Don’t Believe You

11. Bloody Tears

12. Feel The Rain

13. Underground Surfer

Aufgenommen und abgemischt im Soundlodge Studio in Rhauderfehn mit Produzent/Toningenieur Jörg Uken und co-produziert von Smith, verbindet das Düsterwerk bedrohliche Klänge mit Melodien und cineastischer Breite. In dreizehn Songs verbinden Phantoms Of Future kühle Elektronik mit straffer Rockarchitektur und lassen die Struktur ebenso viel zur Erzählung beitragen wie die Texte selbst. Die von Gee entworfene und von LividDeath gestaltete visuelle Welt spiegelt diese Stimmung wider: karg, leuchtend und für die Nacht geschaffen. Die Studiobesetzung: Sir Hannes Smith (Gesang, Spezialinstrumente und Texte), Olaf Oebels (Keyboards, Loops und Samples), Peter „Pepe“ Stein am Bass, Viva am Schlagzeug und Anselm Tripptrap an den Gitarren, agiert als Einheit, die gelernt hat, den Songs dort Luft zum Atmen zu lassen, wo sie gebraucht wird, um dann präzise zuzuschlagen, wenn es darauf ankommt. Eine zusätzliche Version von I Don’t Believe You, die von Dieter Steffen und Olaf Oebels im Luna Tonstudio in Lüdinghausen vorgenommen wurde, erweitert die Palette des Albums, ohne seine Atmosphäre zu stören.

Die Veröffentlichung markiert auch ein neues Kapitel für eine Band mit einer einzigartigen Geschichte. In den 90er Jahren erwarben sich Phantoms Of Future einen Ruf für mitreißende, magisch-mystische Shows, spielten mehr als achthundert Konzerte und teilten sich die Bühne mit Iggy Pop, The Stranglers, Sisters Of Mercy, Sex Pistols, Cypress Hill, The Prodigy und anderen. Sie schafften es mit ihrem Song Sun neben Metallica und Nirvana in die deutschen DAC Top 3, steuerten mit Sea Warrior den ersten offiziellen Sea Shepherd-Soundtrack bei und sorgten mit Mary Jane für Aufruhr im Fernsehen. Nachdem sie sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatten, kehren sie nun nicht als Retro-Act zurück, sondern als kreative Kraft, die entschlossen ist, ihren Mythos weiter voranzutreiben.

Aus diesem Anlass kündigen Phantoms Of Future eine spezielle Album-Release-Show im Piano in Dortmund an, die am 6. Dezember 2025 stattfinden wird. Weitere Termine folgen.

„Manche Bands jagen dem Tageslicht hinterher“, fügt Smith mit einem Grinsen hinzu. „Wir haben immer die Stunde bevorzugt, in der alles leuchtet. Dort leben diese Songs. Dort leben wir.“

Phantoms Of Future sind:

Sir Hannes Smith – Gesang, Spezialinstrumente & Texte

Olaf Oebels – Keyboards, Loops und Samples

Peter „Pepe“ Stein – Bass

Viva – Schlagzeug

Anselm Tripptrap – Gitarren