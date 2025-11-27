Defacing God: Signin bei Apostasy Records

Apostasy Records freut sich, die dänischen Extreme-Metal-Visionäre Defacing God unter Vertrag zu nehmen. Bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Blackened Death Metal, symphonischer Dunkelheit und okkulter Intensität, hat sich die Band einen festen Platz in der modernen Metalszene erobert – durch die Kombination von intensiver Atmosphäre, tiefgründigen Texten und theatralischer Kraft.

Ihr kommendes Album Darkness Is My Crown erscheint im März 2026 über Apostasy Records. Das Album markiert ein neues kreatives Kapitel für Defacing God – eine intime Auseinandersetzung mit Licht und Schatten, inneren Konflikten und Widerstandskraft. Es ist ein persönliches und künstlerisches Statement, das Genregrenzen sprengt und den Ruf der Band für Authentizität und Vision einmal mehr unterstreicht. Weitere Details, das Artwork und erste Hörproben folgen in Kürze.

Willkommen in der Apostasy-Familie!