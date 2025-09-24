Das Resurrection Fest Estrella Galicia gibt mit Stolz die Verpflichtung von Limp Bizkit als einen der Headliner für die Ausgabe 2026 bekannt. Nach über einem Jahrzehnt ohne Auftritte in Spanien wird die ikonische US-Band im kommenden Sommer zum ersten Mal in Viveiro auftreten und ein historisches Konzert geben. Es wird ihr einziger Auftritt in Spanien im nächsten Jahr bleiben.

In einem der besten Momente ihrer jüngeren Karriere, wo sie große internationale Festivals anführen und ihr Erbe als eine der einflussreichsten Bands des Nu-Metal feiern, kommen Limp Bizkiz zum Resurrection Fest Estrella Galicia, um eine beispiellose Show zu bieten, die verspricht, eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte des Festivals und der Musikszene des Landes zu werden.

Das galizische Festival findet in seiner nächsten Ausgabe vom 1. bis 4. Juli 2026 statt und bietet ein künstlerisches Programm, das sich als eines der ambitioniertesten und spektakulärsten in seiner Geschichte herauskristallisiert. Das Resurrection Fest Estrella Galicia bekräftigt damit sein Engagement für die Musikkultur und seine Festigung als eines der wichtigsten Rock- und Metal-Festivals in Europa, das Hunderttausende von Besuchern in die Stadt Viveiro (Lugo) zieht.

Ein weiteres Jahr wird das Resurrection Fest Estrella Galicia die institutionelle Unterstützung der Xunta De Galicia genießen, die Teil des Programms Concertos Do Xacobeo ist, sowie die Rückendeckung der Deputación De Lugo und des Concello De Viveiro, die weiterhin auf das Festival als kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Motor der Region setzen.

Darüber hinaus wird Estrella Galicia auch weiterhin der Hauptsponsor des Resurrection Fest sein, wie es seit der ersten Ausgabe im Jahr 2006 der Fall ist. Eine galizische Marke, die weit mehr als nur das offizielle Bier des Festivals ist: Sie ist ein wesentlicher Bestandteil seines Erbes und seiner Geschichte.

Behaltet die Social-Media-Kanäle des Festivals im Auge, denn in den kommenden Stunden werden weitere Neuigkeiten bekannt gegeben.