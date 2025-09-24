Maahes: veröffentlichen neues Video zu „Magic Slave“

Am Freitag kehrte die deutsche Extreme-Metal-Band Maahes mit ihrem zweiten Album Nechacha zurück – einem Werk, das spürbar härter, düsterer und orchestraler ist als alles, was sie bisher veröffentlicht haben. Das Album ist ab sofort als CD Digipak, limitierte Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich.

Zur Feier der Albumveröffentlichung veröffentlichten Maahes ihre neue Single Magic Slave mit einem eindrucksvollen Musikvideo, das die düstere Intensität des Songs einfängt.

Textlich taucht Magic Slave tief in das Reich der dunklen Magie ein. Der Erzähler übernimmt die vollständige Kontrolle über Körper und Geist seiner Opfer und verwandelt sie in bloße Marionetten, die unter seinem Befehl stehen. Es ist eine erschreckende und kraftvolle Darstellung von Herrschaft und Zauberei, die sich nahtlos in die okkulte Ästhetik der Band einfügt.

Musikalisch verbindet der Track den charakteristischen Black-Metal-Sound der Band mit Thrash-Einflüssen und liefert vernichtende, schwere Riffs. Die orchestralen Klänge und eindringlichen Klavierpassagen verstärken dabei die epische und bedrohliche Atmosphäre, die im imposanten Refrain ihren Höhepunkt erreicht.

Mit Magic Slave bekräftigen Maahes ihre Identität: düster, monumental und von Mystik durchdrungen.

