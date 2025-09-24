Warrant: veröffentlichen neue Single und Video “Scream For Metal”

Ein donnernder Schlachtruf ertönt! Die deutsche Heavy-Metal-Legende Warrant kehrt eindrucksvoll mit ihrer brandneuen Single und ihrem neuen Video Scream For Metal zurück – einer Hymne, die aus purer Leidenschaft und Hingabe zum Metal geschmiedet wurde.

Mit messerscharfen Riffs, donnernden Drums und hohen Vocals verkörpert Scream For Metal die unaufhaltsame Kraft und den Bund unserer Szene: kein Verstecken, kein Schweigen – dafür rohe Energie und den Schlachtruf der Einigkeit, der den Metal am Leben hält.

„Metal lebt. Und wir schreien dafür.“

Das dazugehörige Video fängt den unerbittlichen Geist der Band eindrucksvoll ein und bringt die pure Heavy-Metal-Wucht auf den Bildschirm. Es ist mehr als nur ein Song – es ist eine Erklärung, eine Erinnerung daran, dass Heavy Metal lebendig, ungezähmt und lauter denn je ist.

Warrant laden Fans weltweit dazu ein, ihre Trinkhörner zu erheben und den Refrain ins Metal Universum zu brüllen: Scream For Metal!

Nach elf langen Jahren kehren die deutschen Speed-Metal-Pioniere Warrant mit ihrem lang erwarteten neuen Studioalbum The Speed Of Metal zurück, das am 10. Oktober 2025 über Massacre Records veröffentlicht wird.

Die legendäre Band – ursprünglich 1983 gegründet und bekannt für ihre Kultalben First Strike (1984) und The Enforcer (1985) – meldet sich mit einem Album zurück, das an ihre Wurzeln anknüpft und gleichzeitig ihren Sound in die Gegenwart transportiert.

Aufgenommen und gemischt von Martin Buchwalter in den Gernhart Studios (Troisdorf), gemastert von Michael Schwabe bei Monoposto (Düsseldorf) und mit einem Cover-Artwork des renommierten Künstlers Gyula Havancsak, fängt das Album die kompromisslose Vision von Warrant mit Kraft und Präzision ein. Produziert wurde das Album von Frontmann Jörg Juraschek, die Vorproduktion übernahm Norman Jonas.

Neben brandneuem Material enthält The Speed Of Metal zwei besondere Highlights: It’s Up to You – ursprünglich 1988 geschrieben, neu aufgenommen und mit neuer Energie wiedergeboren sowie Windy City – eine kraftvolle Coverversion eines Songs der Glam-Legenden The Sweet, ein Lebenstraum von Sänger/Bassist Juraschek.

Mit dem Neuzugang von Gitarrist Adrian Weiss neben dem langjährigen Mitglied Michael Dietz kehren Warrant zu ihrer klassischen Viererbesetzung zurück und liefern eine stählerne Wand aus doppelter Gitarrenpower, rasanten Soli und unerbittlicher Geschwindigkeit.

The Speed Of Metal Tracklist:

1. Blood Moon Prelude

2. Cut Into Pieces

3. Demons

4. Falling Down

5. Windy City

6. Cry Out

7. Salvation

8. Regain The Fire

9. It’s Up To You

10. Scream For Metal

Warrant live:

20.09.2025 DE Schwerin – Bus Stop

26.09.2025 DE Emden – Live Music Center

27.09.2025 DE Essen – Zeche Carl

10.10.2025 BE Charleroi – MC Apache

11.10.2025 BE Deinze – Elpee

17.10.2025 DE Bad Friedrichshall – Lemmys

18.10.2025 DE Passau – Zauberberg

24.10.2025 DE Mannheim – 7er Club

25.10.2025 DE Düsseldorf – Ratinger Hof

12.12.2025 GR Athen – Athens Extreme

Speed Invasion ’26 Tour w/ Knife

10.01.2026 PT Mangualde – Mangualde Metal Fest

21.03.2026 DE Duesseldorf – Musikzimmer (DDT)

27.03.2026 DE Oldenburg – MTS

28.03.2026 DE Essen – Don’t Panic (Matinee)

29.03.2026 DE Kassel – Goldgrube

30.03.2026 DE Bamberg – Live Club

31.03.2026 DE Frankfurt – Ponyhof

01.04.2026 DE Stuttgart – Schwarzer Keiler

02.04.2026 DE Burglengenfeld – VAZ

03.04.2026 CZ Uherské – Hradiště Club

04.04.2026 DE Leipzig – Bandhaus Keller

Warrant sind:

Jörg Juraschek – Gesang & Bass

Michael Dietz – Gitarre

Adrian Weiss – Gitarre

Marius Lamm – Schlagzeug