Warrant: veröffentlichen Single und Video zu „Demons“

Die deutschen Speed/Heavy-Metal-Pioniere Warrant melden sich mit der neuen Single und dem entsprechenden Video Demons zurück – ein düsterer Track, bei dem messerscharfe Riffs, bretternde Drums und eine überragende Gesangsleistung einem inneren Konflikt musikalischen Ausdruck verleihen.

Die Band beschreibt den Song wie folgt: „Ein wütender Aufschrei gegen innere Leere und seelische Qualen. Von Dämonen zerrissen, gefangen in einem verdrehten Geist – dieser Song trifft ins Schwarze und zerstört jede Illusion von Trost. Keine Erlösung. Keine Engel. Nur Schmerz, Wut und ein letzter Schrei nach Erlösung. Eine düstere Hymne für eine Welt im freien Fall. Der Song prangert Heuchelei, Hass und Verrat an. Es ist der Aufstand eines Einzelnen gegen Lügen und Zusammenbruch. Kein Frieden, keine Vergebung – nur Feuer, Rache und ein letzter Versuch, das Blatt zu wenden, bevor alles untergeht.“

Nach elf langen Jahren kehren die deutschen Speed-Metal-Pioniere Warrant mit ihrem lang erwarteten neuen Studioalbum The Speed Of Metal zurück, das am 24.10.2025 über Massacre Records veröffentlicht wird.

The Speed Of Metal kann hier vorbestellt werden: https://save-it.cc/massacre/the-speed-of-metal

Die legendäre Band – ursprünglich 1983 gegründet und bekannt für ihre Kultalben First Strike (1984) und The Enforcer (1985) – meldet sich mit einem Album zurück, das an ihre Wurzeln anknüpft und gleichzeitig ihren Sound in die Gegenwart transportiert.

Aufgenommen und gemischt von Martin Buchwalter in den Gernhart Studios (Troisdorf), gemastert von Michael Schwabe bei Monoposto (Düsseldorf) und mit einem Cover-Artwork des renommierten Künstlers Gyula Havancsak, fängt das Album die kompromisslose Vision von Warrant mit Kraft und Präzision ein. Produziert wurde das Album von Frontmann Jörg Juraschek, die Vorproduktion übernahm Norman Jonas.

Neben brandneuem Material enthält The Speed Of Metal zwei besondere Highlights: It’s Up To You – ursprünglich 1988 geschrieben, neu aufgenommen und mit neuer Energie wiedergeboren sowie Windy City – eine kraftvolle Coverversion eines Songs der Glam-Legenden The Sweet, ein Lebenstraum von Sänger/Bassist Juraschek.

Mit dem Neuzugang von Gitarrist Adrian Weiss neben dem langjährigen Mitglied Michael Dietz kehren Warrant zu ihrer klassischen Viererbesetzung zurück und liefern eine stählerne Wand aus doppelter Gitarrenpower, rasanten Soli und unerbittlicher Geschwindigkeit.

Tracklist:

Blood Moon Prelude Cut Into Pieces Demons Falling Down Windy City Cry Out Salvation Regain the Fire It’s Up to You Scream for Metal

Warrant live:

10.10.2025 BE Charleroi – MC Apache

11.10.2025 BE Deinze – Elpee

17.10.2025 DE Bad Friedrichshall – Lemmys

18.10.2025 DE Passau – Zauberberg

24.10.2025 DE Mannheim – 7er Club

25.10.2025 DE Duesseldorf – Ratinger Hof

12.12.2025 GR Athen – Athens Extreme

Speed Invasion ’26 Tour mit Knife

10.01.2026 PT Mangualde – Mangualde Metal Fest

21.03.2026 DE Duesseldorf – Musikzimmer (DDT)

27.03.2026 DE Oldenburg – MTS

28.03.2026 DE Essen – Don’t Panic (Matinee)

29.03.2026 DE Kassel – Goldgrube

30.03.2026 DE Bamberg – Live Club

31.03.2026 DE Frankfurt – Ponyhof

01.04.2026 DE Stuttgart – Der Schwarze Keiler

02.04.2026 DE Burglengenfeld – VAZ

03.04.2026 CZ Uherské – Hradiště Club

04.04.2026 DE Leipzig – Bandhaus Keller

WARRANT sind:

Jörg Juraschek – Gesang & Bass

Michael Dietz – Gitarre

Adrian Weiss – Gitarre

Marius Lamm – Schlagzeug