Dawn Fades: veröffentlichen zweite Single „Stripped“ aus dem kommenden Album „III“

Am 19. September 2025 hat die Band Dawn Fades ihre zweite Single aus dem kommenden Album III veröffentlicht. Seht euch das Video zu Stripped hier an:

Der Gründer der Band, Samuel Sherwood, erklärt: „The track is called Stripped and the principle idea of this song is if we wait for some authority figure to decide what rights we should have, we’ll be waking up every day with less and less of them.“

Das neue Album III wird am 24. Oktober 2025 erscheinen und ist in den Formaten Vinyl LP und digital erhältlich. Dawn Fades kombinieren die dynamische Tiefe des Post-Metals mit schwerem Sludge und werden oft mit Bands wie Neurosis, Yob, Isis, Deftones und Cult Of Luna verglichen, während sie gleichzeitig einen eigenen, unverwechselbaren Sound kreieren.

Samuel Sherwood, Zeit seines Lebens Schlagzeuger, gründete die Band im Jahr 2016, als er aufgrund chronischer Schmerzen gezwungen war, sein Instrument aufzugeben. Um seinen Verstand zu bewahren, brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Heute verleiht Sherwoods intensive Gesangspräsenz der Band Stabilität.

III – Trackliste:

1. Stripped

2. Cleaver

3. True Doom

4. It’s Time

5. Drugs

6. Numbers

Dawn Fades haben alle Songs ihres kommenden Album selbst geschrieben und produziert, während das Mixing von Mario Quintero durchgeführt wurde. Die Schlagzeugaufnahmen hat Josh Newell eingespielt. Für das Artwork und die Grafiken war Ryan Spahr verantwortlich. Die Fotos stammen von Sara Rivas.

III wurde 2023-2024 von Dawn Fades aufgenommen und produziert. Die Drums wurden mit Josh Newell (Intronaut, Linkin Park, NPR Tiny Desk Technical Director) aufgenommen und von Mario Quintero (Spotlights) gemischt. Die Band hat bereits mit Dreadnought, Circle Of Sighs, Old Blood, Destroy Judas, Spotlights, REZN, King Buffalo, Ragana, Holy Grove, Ranges, Man Mountain, Future Usses, Sixes, Dawn Rayd, Yidhra, Karas, Sutratma, Sol, Friendship Commanders und Dead Register die Bühne geteilt. Ihre beiden vorherigen Alben (Dawn Fades, Ode) wurden 2019 und 2021 von Metal Assault Records veröffentlicht.

Dawn Fades sind:

Sam Sherwood – Gesang

Nate Hertweck – Gitarre

Markus Erren Pardiñas – Bass

Mike Wright – Gitarre

Scott Quist – Schlagzeug auf dem Album

Dawn Fades online:

instagram.com/dawnfadesband

facebook.com/DawnFadesBand