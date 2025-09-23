Haeresis: enthüllen neue Single „Eradicate Taciturnity“ vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums

Am 10. Oktober erscheint Si Vis Pacem Para Bellum, das Debütalbum der Berliner Black-Metal-Band Haeresis, das über Vendetta Records veröffentlicht wird. Um das neue Werk zu unterstützen, hat die Band ihren intensiven Track Eradicate Taciturnity veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Eradicate Taciturnity hier streamen: https://haeresis.bandcamp.com/track/eradicate-taciturnity

Die Band beschreibt den Song mit den Worten: „Eradicate Taciturnity is a feminist cry of lament that tears through the silence surrounding oppression and violence. What begins fragile grows into a cathartic turning point. It becomes a visceral portrait of patriarchal oppression and transgenerational trauma and culminates in a combative promise of resilience.“

Si Vis Pacem Para Bellum – Trackliste:

1. Echoes Of Ashes

2. I Who Repel All Light

3. Drifting Beyond Time’s Grasp

4. Eradicate Taciturnity

Si Vis Pacem Para Bellum – Lateinisch für „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“ – ist eine kraftvolle und dynamische Fusion verschiedener Genres. Das Album vereint die rohe Energie des Black Metal, die expansive Atmosphäre von filmischen Scores und das unermüdliche Gewicht des Post-Metal zu einem vielschichtigen und unerschütterlichen Klangerlebnis.

Textlich erkundet die Sängerin Christin Graunke die Brüche der zeitgenössischen Existenz und thematisiert postmoderne Entfremdung, den zerstörerischen Einfluss organisierter Religion und die brutalen Mechanismen imperialistischer Aggression. Zudem verleihen die Gastvokalistinnen Natalya Androsova (Machukha) und Yaryna Borynets (Salt Falls, Lori) dem Album eine eindringliche und emotionale Tiefe.

Im kreativen Zentrum steht Daniel Ringl von Lichtlaerm Audio, dessen Songwriting und Produktion dem Album seine unverwechselbare Identität verleihen. Der finale Mix und das Mastering stammen von dem renommierten Produzenten Dave Otero, der den Sound zu einem kompromisslosen und gleichzeitig immersiven Hörerlebnis formt.

Mit Si Vis Pacem Para Bellum laden Haeresis die Zuhörer in eine Klanglandschaft ein, die roh, introspektiv und konfrontativ ist. Das Album stellt eine mutige künstlerische Aussage innerhalb der zeitgenössischen Extreme-Metal-Szene dar. Es wird am 10. Oktober über Vendetta Records veröffentlicht!

Haeresis sind:

Christin – Gesang

Daniel – Gitarre

Itay – Gitarre

Len – Bass

Schütte – Schlagzeug

Haeresis online:

https://www.instagram.com/haeresisband/

https://www.facebook.com/haeresisberlin