Rock Meets Classic 2020: jetzt Karten sichern

Liebe Fans und Freunde von Rock, der auf Klassik trifft: Freuen Sie sich mit dem Rock Meets Classic Ensemble auf eine grandiose RMC-Tour 2020, gespickt mit echten Weltstars und wahren Helden des Classic Rock.

Allen voran Superact Alice Cooper! Der Schock-Rocker, der längst zur Kultfigur mit Legenden-Status avanciert ist, steht als Headliner der Rock Meets Classic-Tour 2020 auf der Bühne. Die mögliche Auswahl seiner Hits ist gigantisch und reicht von School’s Out oder I’m 18 bis hin zu Poison oder House Of Fire.

Welche Songs Alice Cooper nächstes Jahr bei RMC aufführt, soll nun natürlich noch nicht verraten werden. Fest steht: „Alice wollte nach den umjubelten Gastspielen 2014 unbedingt noch einmal bei uns auf der Bühne stehen“, erklärt Mat Sinner, der Musikalische Leiter von RMC. „Und wir wollten ihn mindestens genauso sehr zurück haben, denn Alice ist totaler Kult und feiert 2020 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum bei uns, worauf wir besonders stolz sind!“ Mr. Cooper bringt 2020 seinen Gitarristen Tommy Henriksen mit, der ihm auch bei den Hollywood Vampires, Coopers Bandprojekt mit Schauspieler Johnny Depp, zur Seite steht!

Nicht weniger dürften sich die Rock Meets Classic Fans schon jetzt auf Robin Zander von Cheap Trick freuen. Zumal die sympathischen US-Rocker nur äußerst selten in Deutschland zu bewundern sind.

Zuletzt waren Cheap Trick mit den Hair-Metal Heroen Poison auf ausverkaufter Stadion-Tour quer durch die USA unterwegs. Im Frühjahr 2020 steht Robin Zander nun endlich auch wieder bei uns in Deutschland auf der Bühne. Rock Meets Classic macht’s möglich!

Im Gepäck hat der Cheap Trick Gitarrist Mega-Hits wie I Want You To Want Me, Surrender und noch viele mehr. Über 20 Millionen verkaufte Tonträger, über 5.000 Live-Auftritte und – als Krönung ihrer grandiosen Karriere – 2016 die Berufung in die ruhmreiche Rock and Roll Hall of Fame! Keine Frage: Cheap Trick gehören zu den ganz großen des Rock ’n‘ Roll Zirkus!

Absolute (Frauen-)Power garantiert Joyce „Baby Jean“ Kennedy, die Leadsängerin der Funk-Rock-Soul Band Mother’s Finest, die in Deutschland (und Europa) schlagartig durch ihren unvergessenen Liveauftritt beim WDR Rockpalast 1978 bekannt wurden. Megahits wie Baby Love oder auch Mickey’s Monkey gehören bis heute zu den Höhepunkten eines jeden Konzerts der US-Rockband. So auch bei RMC!

Für den fulminanten Auftakt sorgen 2020 die britischen Rock-Legenden Thunder, die nach ihrer Wiedervereinigung 2011 mit ihren Album-Veröffentlichungen in ihrer Heimat regelmäßig die Top 10 entern und es mit Rip It Up 2017 auch in Deutschland auf Platz 24 schafften. Kenner wissen, dass Thunder seit 1989 bis heute zu den besten Rock-Liveacts der Welt gehören. Was allen voran am charismatischen Sänger Danny Bowes, den fantastischen Riffs von Gitarrist Luke Morley und tollen Hits wie Low Life In High Places oder Back Street Symphony liegt.

Dazu freut sich die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH auf ein weiteres Highlight der 11. Ausgabe von Rock Meets Classic: Robert Hart, den aktuellen Sänger der Manfred Mann’s Earth Band und ehemaligen Shouter von Bad Company, der als Special Guest das Publikum bei RMC 2020 begeistern wird. So sagt Mat Sinner, der musikalische Leiter von RMC zur Verpflichtung von Robert Hart: „Wir haben ihn unlängst bei einem privaten Konzert erleben dürfen –und sein Gesang und Auftritt haben uns förmlich umgehauen.“

Ab dem 3.März 2020 kommen dann zehntausende Rock Meets Classic Fans bei 14 Konzerten der RMC Tour 2020 in den Genuss, Cooper & Co. live bewundern zu können.

Unser Tipp: Sichern Sie sich rasch Ihre Tickets für die Rock Meets Classic Tour 2020 und freuen Sie sich jetzt schon auf lebende Legenden und Helden der Rockmusik!

Die komplette Künstlerliste der RMC-Tour 2020 liest sich somit wie folgt:

– Kult-Rocker und Hauptact Alice Cooper (School’s Out, Poison) und Gitarrist Tommy Henriksen

– Joyce „Baby Jean“ Kennedy, Sängerin von Mother’s Finest (Baby Love)

– Britanniens Rocker Thunder (Low Life In High Places)

Rock Meets Classic Tour 2020

03.03.2020 Passau Dreiländerhalle

05.03.2020 Kempten bigBOX Allgäu

06.03.2020 Zürich (CH) Hallenstadion

07.03.2020 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

08.03.2020 München Olympiahalle

10.03.2020 Berlin Tempodrom

11.03.2020 Bamberg brose Arena

13.03.2020 Würzburg s. Oliver Arena

14.03.2020 Frankfurt Jahrhunderthalle

15.03.2020 Regensburg Donau-Arena

17.03.2020 Neu-Ulm ratiopharm arena

19.03.2020 Ludwigsburg MHPArena

20.03.2020 Dresden Messe Halle 1

21.03.2020 Ingolstadt Saturn Arena

Tickets für die Konzerte 2020 sind ab sofort unter www.ticketmaster.de, www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.tourneen.com erhältlich.