Running Wild: veröffentlichen neue Digital Single und Song Video

Mit Ride On The Wild Side veröffentlichen Running Wild ihre neue Digital Single und ein dazugehöriges Song Video aus der kommenden EP Crossing The Blades, welche drei topaktuelle Studionummern und eine Coverversion beinhaltet.

Ride On The Wild Side ist ein Song, der aufgrund seiner kraftvollen Gangart und der hohen kompositorischen Qualität beinahe auch in die engere Auswahl für das angekündigte Album gekommen wäre. So aber veredelt er die Crossing The Blades-EP, zumal Rock’n’Rolf das Gitarrensolo der Nummer – anstatt wie gewohnt mit seiner Gibson Explorer – mit einer Fender Stratocaster eingespielt hat, um dem rockigen Flair des Stückes gerecht zu werden. Absolut hörenswert!

Der Song ist hier zu hören:

Crossing The Blades erscheint am 06.12.2019 über Steamhammer/SPV als CD-EP, 12″ Vinyl, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream:

https://RunningWild.lnk.to/CrossingTheBlades

Running Wild live 2020:

03.07. Ballenstedt – Rockharz Open Air

Tour Agentur: https://www.seaside-touring.com/

Line-Up:

Rolf „Rock’n’Rolf“ Kasparek – Vocals, Guitar

Peter „PJ“ Jordan – Guitar

Michael Wolpers – Drums

Ole Hempelmann – Bass

http://www.running-wild.de/

https://www.facebook.com/runningwildmusic/