Mystic Prophecy: veröffentlichen mit „Metal Division“ die erste Videosingle aus dem neuen Album

Der Song stammt aus dem gleichnamigen Album der Band, das am 10.01.2020 auf ROAR! Rock Of Angels Records erscheint. Hier könnt ihr den Clip sehen:

Nach 20 Jahren Bandhistory und zehn Studioalben haben Mystic Prophecy jetzt endlich bei ROAR! Rock Of Angels Records ihren Platz gefunden. Und diese längst fällige Verbindung geht direkt in die Vollen. Nach dem Erfolg ihres letzten Albums Monuments Uncovered kehrt eine der besten deutschen Metal-Maschinen mit einem wahren Meisterwerk zurück, das nur so strotzt vor massiven Riffs, hymnischen Hooks und großartigen Melodien. Metal Division ist definitiv das härteste, punktgenaueste und beste Album der Band und wird Mystic Prophecy einen weiteren großen Schritt auf dem Weg in den Heavy-Metal-Olymp voranbringen. Das erste Highlight für 2020 heißt Metal Division!

Hier könnt ihr Metal Divison vorbestellen!

Erhältlich als Digipak CD, Vinyl (schwarz), auf 100 Stück limitiertes buntes Vinyl (blau/weiss, transparent grün, silber) und als Boxset (limitiert auf 500 Stück).

Das Boxset enthält: Digipak CD, Beanie, Lanyard, Autogrammkarte, ROAR Music CD Compilation, *Goldenes Ticket oder Silbernes Ticket*

* Silbernes Ticket (In 20 Boxen ist ein silbernes Ticket enthalten, das dem Gewinner Eintritt zu EINER Mystic Prophecy Headline-Show gewährt, ohne zeitliche Begrenzung, einlösbar weltweit – außer bei Festivals)

* Goldenes Ticket (In 20 Boxen ist ein goldenes Ticket enthalten, das dem Gewinner Eintritt zu ALLEN Mystic Prophecy Headline-Shows gewährt, ohne zeitliche Begrenzung, einlösbar weltweit – außer bei Festivals)

Im Januar geht es gemeinsam mit Mob Rules auf große Releasetour.

The Metal Division Releasetour – Mystic Prophecy + Very special guests Mob Rules

09.01.2020: Mannheim – MS Connexion – Guest: Mob Rules

10.01.2020: Selb – Rockclub Nordbayern E.V. – Guest: Mob Rules

11.01.2020: Emden – Alte Post – Guests: Mob Rules – Artillery – Sacrosanct

12.01.2020: Essen – Turock – Guests: Mob Rules – Warrant – Ghosther

13.01.2020: Hamburg – Logo – Guest: Mob Rules

14.01.2020: Oldenburg – MTS – Guest: Mob Rules

15.01.2020: Siegburg – Kubana – Guest: Mob Rules

16.01.2020: (Nl) Enschede-Metropool – Guest: Mob Rules

17.01.2020: (Nl) Tilburg – Little Devil – Guest: Mob Rules

18.01.2020: (Nl) Den Haag – Musicon – Guest: Mob Rules

Präsentiert von: Hardline, Rock Hard, Rock It !, metal.de and RockWorld24.com

Mystic Prophecy sind:

Roberto Dimitri Liapakis – Vocals

Markus Pohl – Lead & Rhythm Guitar

Evan K – Lead & Rhythm Guitar

Joey Roxx – Bass

Hanno Kerstan – Drums

