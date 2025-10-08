Severals: haben neuen Song veröffentlicht

Die tschechische Modern-Metalcore-Band Severals kehrt mit ihrer brandneuen Single Death zurück – einem düsteren, viszeralen Statement, das das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen markiert. Der Track verbindet knallharte Riffs und knochenbrechende Breakdowns mit eindringlichen Atmosphären und elektronischen Untertönen und verkörpert die Entwicklung der Band hin zu etwas Ungezähmterem und Kompromissloserem.

„Mit Death schließen wir das Kapitel dessen, wer wir waren, und öffnen die Türen zu dem, was wir werden. Es markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Vision. Dieser Song ist unsere Wiedergeburt in die Dunkelheit und der erste Schritt auf unserer Reise mit Prime Collective“, erklärt die Band.

Das offizielle Musikvideo zu Death wurde erneut von der Band selbst mit Hilfe des talentierten Jáchym Belcher gedreht.

Severals entstanden 2015 und brachten einen Sound mit, der niemals dazu bestimmt war, im Untergrund verborgen zu bleiben. Ihre Veröffentlichungen, darunter die EP Glitch (2018) und ihr Debütalbum Algorithm (2022), katapultierten sie mit unerbittlicher Intensität ins Rampenlicht. Bekannt für ihre kompromisslosen Live-Shows und ihre auffällige visuelle Identität, verwischen Severals die Grenze zwischen Musik und Ritual und verlangen nicht nur, gehört, sondern auch vollständig erlebt zu werden. Im Laufe der Jahre haben Severals die Bühne mit Genre-Größen wie Bad Omens, Aviana, Atena und anderen geteilt und sich gleichzeitig bei renommierten Festivals wie Brutal Assault und Rock For People einen Namen gemacht.

Mit ihrem neuen Track Death schlagen Severals nun ihr bisher kühnstes Kapitel auf. Die Single ist die erste Veröffentlichung der Band über Prime Collective und ab sofort auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.