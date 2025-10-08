Dethlehem: veröffentlichen „Sun-Seeker“ – eine epische Hommage an „Dark Souls’ Solaire“

Die D&D-inspirierte Melodic-Death-Metal-Band Dethlehem meldet sich mit einem neuen Abenteuer zurück: Sun-Seeker, eine brandneue Single samt Musikvideo, widmet sich dem legendären Ritter Solaire von Astora aus dem Kult-Videospiel Dark Souls.

Mit einer mitreißenden Mischung aus wuchtigen Riffs, hymnischen Melodien und epischem Storytelling fängt Sun-Seeker den unerschütterlichen Optimismus und die Hingabe Solaires an das Licht ein. Die Lyrics reflektieren die emotionale Tiefe und Mythologie, die Dark Souls zu einem modernen Klassiker gemacht haben.

Das begleitende Musikvideo bringt die Legende filmreif zum Leben: Es zeigt, wie Solaire in stiller Einsamkeit seine ikonische Rüstung schmiedet – begleitet von visionären Erscheinungen der Krieger von Dethlehem. Das visuelle Highlight: der Abschlussmoment, in dem Solaire in strahlendem Licht die Sonne preist.