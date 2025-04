Sun: veröffentlicht Titeltrack ihres Debütalbums

Sun beschwört die Dämonen der Jugend und veröffentlicht ihre neue Single Krystal Metal. Der Song ist zugleich der Titeltrack ihres kommenden Debütalbums, das am 9. Mai 2025 erscheint. Angetrieben von Lo-Fi-Samples kippt Krystal Metal in seiner zweiten Hälfte beinahe in Death Metal-Gefilde.

„Das Stück ist eines meiner liebsten“, erzählt die deutsch-französische Künstlerin. „Es wirkt wie ein musikalisches und produktionstechnisches UFO.“

Zuvor hatte Sun bereits die Singles Warrior Riot Grrrl, Free Your Soul und Painful Attraction veröffentlicht. Nach zwei EPs fügte sie somit ihrer ureigenen Brutal Pop-Nische weitere Facetten hinzu. Am 9. Mai erscheint nun endlich ihr langewartetes Debütalbum Krystal Metal. Kurz darauf spielt Sun einige Konzerte in Deutschland.

03.05.2025 – (DE) Siegen, Beautiful Noise Festival

14.05.2025 – (DE) Hamburg, Hebebühne

16.05.2025 – (CH) Luzern, Konzerthaus Schüür

22.05.2025 – (DE) Berlin, Marie-Antoinette

Krystal Metal Tracklist:

1. Free Your Soul

2. Painful Attraction

3. Warrior Riot Grrrl

4. My Funeral

5. Blood

6. Krystal Metal

7. Khaos Star

8. Sirius Love

9. Come Clean

Über Sun:

Sun schuf ein Genre, das sie Brutal Pop nennt. Eingängige Melodien treffen auf farbenfrohe Visuals, Screams und Doublebass – Suns Brutal Pop könnte das heimliche Kind von No Doubt und Gojira sein.

Sun wurde mit dem FAIR-Preis, dem wichtigsten französischen Preis für moderne Musik, ausgezeichnet und arbeitete an ihrer zweiten EP Brutal Pop 2 (2023) zusammen mit dem dreifachen Grammy-Preisträger Andrew Scheps (Adele, Beyoncé, Metallica, The Mars Volta, Red Hot Chili Peppers).

In zwei Jahren hat Sun 120 Konzerte in 18 Ländern auf 4 Kontinenten gegeben und damit ihren Status als herausragende Sängerin, Gitarristin, Komponistin und Performerin gefestigt. 2023 trat Sun bei der Pre-Show von Metallica im Stade de France auf. Erst kürzlich gastierte sie im Anschluss an drei deutsche Headline-Konzerte beim Guitar Summit und begleitete Shaka Ponk auf deren Arena-Tour durch Frankreich. Sie sang im französischen Fernsehen bei TV France 2 sowie im nationalen Radio bei France Inter und war bei der renommierten Musiksendung Taratata zu Gast.

2025 wird Sun unter anderem auf der Mainstage 2 des Hellfests auftreten.