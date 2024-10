The Virginmarys: haben neue Single „When The Lights Go Down“ veröffentlicht

Das neue Album The House Beyond The Fires (Label/Vertrieb: Masochismo Records-Cargo) von The Virginmarys erscheint am 1. November!

Nach There Ain’t No Future gibt es mit When The Lights Go Down einen weiteren Vorboten des Rock-Duos aus Macclesfield, UK.

Nach Supportshows für The Sisters Of Mercy Anfang dieses Jahres, geht es ab 28. November auf Headliner-Tour durch fünf deutsche Städte:

28. November – Köln, Blue Shell

29. November – Hamburg, Molotow SkyBar

02. Dezember – Berlin, Badehaus

03. Dezember – München, Orangehouse

04. Dezember – Mainz, Schon Schön

Über When The Lights Go Down sagt Sänger/Gitarrist Ally Dickaty: „Von allen Songs, die wir aufgenommen haben, ist dies einer meiner absoluten Favoriten. Der Refrain, die Melodie und der Text zusammen mit Dannys hartem und komplexem Schlagzeugspiel zeigen viele der einzigartigen Facetten der Band in einem einzigen Titel. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der besser Sechzehntelnoten auf einer Hi-Hat spielen kann als Danny. Es ist ein hymnischer Virginmarys-Song!“

