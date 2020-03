Time For Metal: wir stellen die Berichterstattung über Konzerte, Festivals und Messen bis mindestens 31.03.2020 ein

Liebe Leser und Partner,

leider sehen wir uns gezwungen, die Berichterstattung über Konzerte, Festivals und Messen bis mindestens 31.03.2020 einzustellen. Über das Coronavirus brauchen wir keine Worte mehr fallen zu lassen, ihr dürftet darüber bereits genug gelesen haben. Fast alle Veranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben. Wir haben die Situation im frühen Stadium im Januar bereits in dauerhafte Beobachtung genommen. Die Verläufe in der Schweiz seit letzter Woche, haben in dieser Woche auch Deutschland erreicht. In Anbetracht der rasanten, negativen Entwicklung müssen wir unser Team, euch als Leser und alle Beteiligten schützen. Wir wissen, in welcher schweren Situation sich die Veranstalter befinden, die um ihre Existenzen bangen – keiner sagt freiwillig ein Event ab! Bitte geht alle respektvoll miteinander um und lasst uns diese Ausnahmesituation gemeinsam meistern. Ende März werden wir die Situation erneut analysieren und hoffen, dass wir alle schnellstmöglich in unseren gewohnten Alltag mit lauten Riffs zurückkehren können!

Euer Time For Metal Team