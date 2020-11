Verlosung: Time For Metal verlost Steady-Exklusiv das Saltatio Mortis „Für Immer Frei“ Album

Gewinne mit Time For Metal das Saltatio Mortis Erfolgsalbum Für Immer Frei und supporte uns als Fördermitglied.

Teilnehmen kann man an dieser Verlosung recht einfach. So kommen alle Fördermitglieder, die uns über die Plattform Steady unterstützen, in den Lostopf. Unabhängig von der Höhe eurer Unterstützung. Die Verlosung endet am 22.11.2020 – die Gewinner werden in unserem Steady-Block und auf unserer Seite in den News bekannt gegeben.

Warum solltest du uns unterstützen? Gute Frage!

Die Berichterstattung erfolgt bei Time For Metal e.V. unentgeltlich und alle Redakteure arbeiten ehrenamtlich.

Du findest uns gut und unsere Arbeit leistet einen hohen Beitrag für alle Metalheads und Musikliebhaber/innen? Unterstütze uns und erhalte dafür heavy Gimmicks, wie beispielsweise diese und weitere exklusive Verlosungen.

Einsendeschluss

Sunday 22nd of November 2020 12:00:00 AM

