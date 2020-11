Blind Guardian: veröffentlichen Live-Video zu „Bright Eyes“, aus „Imaginations From The Other Side – 25th Anniversary Edition“

Die deutschen Metal Pioniere Blind Guardian veröffentlichen die 25. Jahre-Jubiläums-Edition ihres Meilensteins Imaginations From The Other Side am 11. Dezember. Die Neuauflage wird unter anderem Live Aufnahmen und andere spezielle Versionen der Blind Guardian Klassiker enthalten, die das Album zu bieten hat. „Ein Meilenstein, wenn nicht der Meilenstein, unserer Karriere feiert 25-jähriges. Was liegt da näher als dem Album auf solch bombastische Art und Weise Tribut zu zollen. Freut Euch darauf, erstmalig das gesamte Album am Stück live zu erleben. Die 2016 in Oberhausen aufgenommene Show erweckt die Songs zu neuem Leben und präsentiert eine von vielen Facetten dieses unglaublichen Werks. Das Album hat in all seinen Formen auch im Jahr 2020 nichts von seinem ursprünglichen Reiz eingebüßt. Überzeugt Euch selbst“, so Sänger Hansi Kürsch.

Jüngst veröffentlichte die Band zudem einen Live-Clip zum Klassiker Bright Eyes.

Seht das Video hier:

https://youtu.be/MLVh18LYxb

Holt euch den Track hier: http://nblast.de/BG-Imaginations25-DSP

Hansi Kürsch dazu: „Bright Eyes ist ein Glücksfall. Das gute Stück wurde während einer unerwarteten Produktionszwangspause komponiert. Als wir dann mit den Albumaufnahmen fortfahren konnten, waren André und ich nicht ganz glücklich mit der Komposition und hätten gerne noch ein wenig mehr Zeit investiert. Marcus und Thomen hatten glücklicherweise das Potential des Songs direkt erkannt, so dass er ohne weitere Eingriffe unsererseits in seiner Rohform auf dem Album gelandet ist. So ist dann der „Lückenfüller“ als echter Glücksfall über die Jahre zu einem der größten Blind Guardian Klassiker herangewachsen. Keine Ahnung, was wir noch hätten besser machen können. Live immer eine Bank und ein Singalong Erlebnis. Manchmal macht man, wenn auch ungewollt, dann eben doch fast alles richtig. Immer wieder hörenswert“.

Seht ebenfalls den Live-Clip zu Born In A Mourning Hall, hier:

Hansi Kürsch ist außerdem Gast in der aktuellen, zweiten Folge der Metal Talkrunde Metalgelöd (zusammen mit Waldemar Sorychta und Ernie Fleetenkicker von Krachmucker TV) auf Rocket Beans TV. Die Sendung startet um 22.30 Uhr und ist ab Samstag, 10 Uhr auf YouTube als Video on Demand verfügbar. Weitere Info unter: www.rocketbeans.tv

Zur Playlist kommt ihr hier: https://rbtv.to/MetalgeloetYT