Wacken Open Air 2026: die Jubiläumsausgabe des größten Metal-Festivals der Welt ist erfolgreich zu Ende gegangen

Das war eine Geburtstagssause, wie man sie sich zum 35-jährigen Jubiläum nur wünschen kann. Auf den Stages gaben sich Stars der Szene wieder die Instrumente in die Hand – zumindest im übertragenen Sinne. 85.000 Metalheads aus aller Welt feierten internationale Bands wie Def Leppard und Judas Priest, Savatage, Hämatom, In Flames, Powerwolf und Sabaton. Zudem spielten Running Wild ihre allerletzte Show überhaupt. Und für Sepultura war es das letzte Konzert in Deutschland. Insgesamt waren es mehr als 200 Acts, die auf den Doppelbühnen Harder und Faster sowie auf den restlichen sieben Stages für beste Metal-Laune sorgten. Dass dann auch noch das Wetter mitspielte und bis auf wenige Regenschauer nur Sonne satt im Angebot hatte, war ein zusätzliches Geburtstagsgeschenk ans Wacken Open Air. In diesem Jahr war das Motto definitiv „Mehr Shine als Rain“.

Photo Credit: WOA Festival GmbH / Pep Bonet Masterclass

Beim größten Metal Battle aller Zeiten konnten 31 Bands aus aller Welt erstmals in Wacken auf der Bühne stehen. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr mehr als 10.000 Bands aus 102 Ländern um diese Chance beworben. Final konnten sich Force aus Chile sowohl im Jury-Voting als auch bei der Abstimmung der Metalheads vor Ort durchsetzen. Erstmals stimmten in diesem Jahr auch Fans weltweit online ab und bescherten Sentient Void von den Philippinen hier den Sieg. „Ich mache mir absolut keine Sorgen um den Metal-Nachwuchs“, sagte Veranstalter Thomas Jensen dazu.

Bei der Anreise zum W:O:A kam es an keinem Tag zu größeren Störungen. Das lag unter anderem an dem im Vorjahr erneuerten und bewährten Anreisekonzept, das den Fans ermöglichte, bereits am Sonntag vor dem Festival ihre Zelte auf den Campingplätzen aufzuschlagen. Davon machten viele Gebrauch, und bis zum Mittwoch waren bereits zwei Drittel der Gäste vor Ort. Der Rest traf dann ebenfalls recht entspannt im Laufe des Donnerstags ein.

Mit den auf etwas über 100.000 Quadratmetern verlegten Bodenplatten und Abdeckungen war für optimierte Laufwege gesorgt. Kernstück der Neuerungen: Ein 850 Meter langer, befestigter Rettungsweg, der dank der engen Zusammenarbeit von Behörden, Landeigentümern und Veranstalter ab sofort fester Bestandteil des W:O:A ist. Er kann von den Festivalgästen auch als Hauptverbindung zwischen den Campingflächen und der Wacken Plaza genutzt werden.

Veranstalter, zuständige Behörden und Gewerke zogen bei ihrer gemeinsamen Abschlusspressekonferenz eine durchweg positive Bilanz: „Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt, wir haben einige fantastische und auch emotionale Auftritte gesehen, unter anderem Judas Priest und Saxon oder auch Sepultura, die ihre Abschiedsshow in Deutschland gespielt haben. Da habe ich sogar die eine oder andere Träne verdrückt“, gibt Thomas Jensen zu. Und Holger Hübner ergänzt: „Wetter gut, alles gut, heißt es hier bei uns. Wir sind jedenfalls mega happy – nicht nur über die vielen großen Auftritte. Auch auf den kleinen Bühnen, wie der LGH Clubstage im Landgasthof Wacken war einiges los. Das Bookingteam hatte auf allen Ebenen mal wieder den richtigen Riecher.“

André Jürgens als dritter Geschäftsführer der WOA Festival GmbH sagt: „Die Stimmung auf dem Platz über die letzten Tage war durchweg positiv. Die Fans hatten wirklich Spaß daran, mit uns zu feiern! Außerdem wurden die Verbesserungen des Geländes durchgängig gelobt, was uns sehr gefreut hat!“

Die Rettungsdienste konnten berichten, dass die Lage trotz hochsommerlicher Temperaturen ruhig geblieben ist. Unser Dank hierfür gilt vor allem den umsichtigen Fans auf dem gesamten Gelände. Die Zahl der Krankentransporte ins Klinikum Itzehoe lag zum Zeitpunkt der Pressekonferenz mit etwa 200 auf einem ähnlichen Niveau wie durchschnittlich in den Vorjahren. Die Feuerwehr zeigte sich angesichts eines so ruhigen und sonnigen Festivals ebenfalls durchweg zufrieden. Für sie blieb die Zahl der Einsätze verhältnismäßig gering. So war genug Zeit, nebenbei noch einen Rehbock zu retten, der sich im Wald verlaufen hatte.

Das zuständige Ordnungsamt betonte die wie immer gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem W:O:A und dankte Fans und Mitwirkenden für ein tolles Jubiläum. Die Polizeiführung blickte zum Zeitpunkt der Pressekonferenz schon auf acht Einsatztage zurück, in denen die Zahl relevanter Straftaten kaum anstieg. Die meisten Einsätze fanden abseits des Geländes statt. Alles in allem war „die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins“, zu der Wacken während des Festivals anwächst, wieder die sicherste Deutschlands. Seitens des Zolls, der unter anderem die Einhaltung des Mindestlohns bei mehreren Betrieben überprüfte, gab es in diesem Jahr auch keine Beanstandungen.

Highlights für 2027

Mit einer epischen Multimedia-Show auf den Hauptbühnen wurden am letzten Abend des Festivals unter dem Jubel der anwesenden Metalfans weitere Highlights für das 36. Wacken Open Air vom 28. Juli bis 31. Juli 2027 ankündigt.

Bisher bestätigte Bands in alphabetischer Reihenfolge:

Avatar, Beast In Black, Belphegor, Between Two Worlds, Blue Medusa, Carnifex, Cavalera Conspiracy, Children of Bodom, Creeper, Crypta, Dark Tranquillity, Dethklok, DragonForce, Edguy, Electric Callboy, Feuerschwanz, Five Finger Death Punch, Gaerea, Halestorm, Hammerfall, Heaven Shall Burn, Heavens Gate, Helloween, Hiraes, Imminence, Jinjer, John 5, John Bush (Anthrax Show), Kanonenfieber, Knocked Loose, Make Them Suffer, Malevolence, Metal Church, Mittel Alta, Napalm Death, Norther, Overkill, Primordial, Seven Blood, Shadow Of Intent, Sylosis, Tailgunner, The Browning, The Narrator, The New Roses, Towards the Sinister, Tyketto, U.D.O., Victorious, Witch Club Satan

Five Finger Death Punch werden den Weg aus den USA nach Wacken auf sich nehmen. Electric Callboy werden ihre Wacken-Premiere feiern, nachdem sie in diesem Jahr mit ihrem Sideproject Electric Bassboy schon abgerissen haben. Die deutschen Metal-Heroen Helloween und Wacken-Dauerbrenner Heaven Shall Burn kommen ebenfalls in den Norden Deutschlands und die Power-Metal-Band DragonForce wird bei uns ihren einzigen Festivalauftritt des Sommers 2027 in Europa spielen. Die Zwillinge Lzzy und Arejay Hale kommen mit ihrer Band Halestorm, Alissa White-Gluz mit Blue Medusa, zudem kehren Napalm Death zum Wacken zurück, und Belphegor bringen hier ihre Sanctus Bestiam Procession auf die Bühne.

Ticket-Vorverkauf ab Sonntag, 2. August, 20:00 Uhr auf metaltix.com und wacken.com.

Das Faster-Ticket fürs Wacken Open Air gibt es wie gewohnt im Bundle mit einem T-Shirt für 349 Euro. Dieses Angebot ist auf 10.000 Stück limitiert. Danach gibt es das Harder Ticket für 349 Euro für 14 Tage oder solange das Kontingent reicht, ehe die letzte Ticketkategorie Louder für 364 Euro zur Verfügung steht. Erstmals gibt es für 2027 ein limitiertes Younger-Ticket für 279 Euro, das für alle Musik- und Festivalfans bis einschließlich 25 Jahre reserviert ist.

Wie schon diesen und vergangenen Sommer können unsere Gäste auch 2027 wieder ab Sonntag auf die Campingplätze. An den drei zusätzlichen Tagen erwartet sie ein tolles Warm-Up-Programm aus unterschiedlichen Aktivitäten. Access Passes für eine stressfreie Anfahrt mit PKW, Van oder Wohnmobil werden ab Frühjahr 2027 auch wieder angeboten. Bereits Ende des Jahres startet der Verkauf unserer Special-Camping-Produkte. Gutscheine dafür sind wie gewohnt bereits zum Vorverkaufsstart erhältlich. Fans können sich ab sofort auf wacken.com für eine Mailingliste registrieren, um über alle Modalitäten des Vorverkaufs informiert zu werden.

In The Bullhead, dem offiziellen W:O:A-Magazin, finden sich ab heute brandaktuelle Interviews mit den für 2027 angekündigten Bands Halestorm und Avatar. Außerdem gibt es exklusive Backstorys und einen Rückblick auf die gerade zu Ende gegangene Jubiläumsausgabe des Wacken Open Air, und das mal aus einer ganz anderen Perspektive. Dafür verantwortlich zeichnet die Photo Masterclass von Pep Bonnet. Außerdem sprach The Bullhead auf dem Festival mit Sängerin Alissa White-Gluz, die im nächsten Jahr mit ihrer Band Blue Medusa in Wacken auf der Bühne stehen wird. The Bullhead erscheint heute Vormittag hier als kostenloses E-Paper auf Deutsch und Englisch.

See you in Wacken – Rain or Shine!

www.wacken.com