20 Jahre Frei.Wild: das erste Konzert der Band nach der Pandemie

Nachdem mehr als ein Jahr Stillstand in der Veranstaltungsbranche herrscht und alle sehnsüchtig und voller Zuversicht nach 2022 blicken und auf den Moment warten, an dem wieder unvergessliche und einzigartige Konzerte stattfinden können, präsentiert Frei.Wild heute voller Vorfreude ein spektakuläres Highlight: 20 Jahre Frei.Wild – Jubiläumsshow

Das erste Konzert der vier Südtiroler nach Covid-19 findet am 02.07.2022 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt. Nicht nur ist es die lang ersehnte erste Show von Frei.Wild seit der pandemie-bedingten Live-Pause, sondern zugleich auch eine besondere Jubiläumsshow. Denn die Musiker aus Brixen feiern 20-jähriges Bestehen ihrer Band. 20 Jahre Musikphänomen und Gegenkultur, 20 Jahre voll ausverkaufter Arenen, zahlreicher Auszeichnungen und etlichen Alben. Mit sechs ihrer Platten erreichten sie Platz 1 der deutschen Album Charts, sie erhielten sieben Platin-, dreizehn Goldauszeichnungen aus dem In- und Ausland sowie einen Echo in der Kategorie „Gruppe Rock/Alternative National“. Nicht ohne Grund zählt Frei.Wild deshalb zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Und dieser Erfolg wird 2022 ausgiebig gefeiert.

Alles begann vor 20 Jahren im Südtiroler Eisacktal, als ein paar Jungs eine Band gründen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und gemeinsam Musik zu machen. Ohne Unterstützung eines großen Plattenlabels und ohne verstärkte Marketingmaßnahmen gelingt es Frei.Wild, sich in der deutschen Musiklandschaft durchzusetzen und die Massen mit ihrer unverfälschten Musik sowie ihren direkten und ehrlichen Texten zu beeindrucken. Das zeigt sich bis heute unter anderem darin, dass die Besucher eines Frei.Wild-Konzerts jeden Song lautstark und auswendig mitsingen können. Grenzenlose Freude, intensive Gefühle und pure Eskalation sind dabei vorprogrammiert. Von Club- bis hin zu Arena-Tourneen hat die Südtiroler Rockband schon Konzertstätten jeglicher Größe bespielt, und jedes Mal war es ein Erlebnis der Extraklasse. Seit 2017 nun arbeitet die Band mit dem Tourneeveranstalter Global Concerts Touring zusammen, und gemeinsam erzielten sie weitere Erfolge, wie z.B. die 2018-er Tour Rivalen Und Rebellen, zu der mehr als 135.000 Besucher kamen, sowie viele weitere darauffolgende Tourneen. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war die erste ausverkaufte Stadionshow, die im Sommer 2019 in der Commerzbank Arena Frankfurt stattgefunden hat.

Nun steht das zweite Stadionkonzert vor der Tür und verspricht noch größer, rockiger und aufregender zu werden. Nicht nur hinsichtlich des Jubiläums ist die Show etwas ganz Besonderes, auch wegen der vielen letzten Monate, in denen aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen in dieser Größenordnung stattfinden durften. Die Vorfreude auf dieses Konzert ist so riesig wie nie zuvor.

Passend dazu veröffentlicht die Band ein brandneues Album (VÖ: 10.12.2021) mit 20 neuen Songs, einer Jubiläumshymne sowie zehn weiteren Bonusliedern auf der Deluxe Edition. Aber nicht nur diese, sondern auch die besten und erfolgreichsten Songs aus zwei Jahrzehnten Frei.Wild werden bei dem Jubiläumskonzert am 02.07.2022 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden live auf der Bühne präsentiert werden.

Tickets gibt es am Freitag, 18.06.2021, ab 18:00 Uhr unter https://freiwild-fansale.myticket.de/ oder telefonisch unter 01806 – 777 111 (Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf, international abweichende Gebühren) und https://www.frei-wild-hardtickets.com/

Weitere Informationen:

Es gilt das Jugendschutzgesetz: Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt zur Veranstaltung, Kinder zwischen 6 und (unter) 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Ab einem Alter von 14 Jahren darf die Veranstaltung auch alleine ohne Erziehungsberechtigte besucht werden.

KombiTicket: Für die An und Abreise von Besuchern der Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Das KombiTicket berechtigt zum Besuch dieser Veranstaltung und zur Nutzung der Nahverkehrsmittel (außer Sonderverkehrsmittel) der Partnerunternehmen im VVO gemäß den jeweils gültigen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des VVO im VVO-Verbundraum vor und nach der Veranstaltung. Das KombiTicket ist als Fahrausweis 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 04.00 Uhr des Folgetages gültig.