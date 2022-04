Astronoid: kehren mit „Radiant Bloom“ zurück

Astronoid, die Bostoner Band, deren Musik als „fantastische Kreuzung aus Black-Metal-Pummel und Shoegaze-Glanz“ (Pitchfork) beschrieben wurde und deren selbstbetiteltes Album 2019 von NPR als „der süßeste, sanfteste Heavy Metal des Jahres“ bezeichnet wurde, veröffentlicht am 3. Juni ihr mit Spannung erwartetes drittes Album Radiant Bloom. Einen Vorgeschmack auf die Sammlung mit insgesamt neun Songs gibt es jetzt mit der Veröffentlichung von Eyes auf allen digitalen Plattformen, einem Track, den Boland als „nicht ganz sicher sein, wer du bist oder was du tust“ beschreibt.

Die Band kommentiert:

„Es ist eine Balance aus Aggression und Emotion“, erklärt Sänger, Gitarrist und Songwriter Brett Boland über das erste neue Album der Band seit drei Jahren. „Das ist unsere nächste Entwicklung. Es spiegelt alles wider, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, und es ist das persönlichste Album, das wir bisher gemacht haben. Radiant Bloom handelt vom Menschsein und all den Prüfungen und Problemen, die damit einhergehen. Es geht um Alltäglichkeit und Langeweile und darum, dass alles so schnell geht, dass man das Gefühl hat, nicht alles schaffen zu können. Es geht um die Flut von Gefühlen, die mit den alltäglichen Erfahrungen einhergeht, und um den Versuch, mit dem Strudel des Lebens zurechtzukommen, der um einen herum summt.“

