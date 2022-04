Machine Head: kündigen 10. Album „Øf Kingdøm And Crøwn“ an

Die Bay Area-Metal-Titanen Machine Head haben die Details zu ihrem kommenden zehnten Album bekannt gegeben, dem gewaltigen und unnachgiebigen Øf Kingdøm And Crøwn, das am 26. August 2022 (via Nuclear Blast x Imperium Recordings) erscheint. Das Debüt des ersten Videos aus dem Album, das wilde Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate seht ihr hier:

Øf Kingdøm And Crøwn ist ein 13-Track-Konzeptalbum, das in einem dezimierten futuristischen Ödland spielt, in dem der Himmel purpurrot gefärbt ist. Der Kern der Geschichte basiert auf zwei Hauptcharakteren:

Charakter #1 Ares: (ausgesprochen Aries), unser Hauptcharakter, der die Liebe seines Lebens (Amethyst) verliert und sich auf einen mörderischen Amoklauf gegen die abscheuliche Sekte begibt, die für ihren Mord verantwortlich ist.

Charakter #2 Eros: (ausgesprochen: Arrows), der Täter, der seine Mutter durch eine Überdosis Drogen verliert und sich daraufhin radikalisiert. Eros rastet aus und wird selbst zum Mörder.

Der Text beschreibt, wie sich ihre Leben miteinander verflechten.

Machine Head-Gründer Robb Flynn kommentiert:

„Dank meiner beiden Jungs im Teenageralter ist meine Familie besessen von dieser fantastischen japanischen Anime-Serie namens Attack On Titan. Das Konzept des Albums wurde lose von der Serie inspiriert, in dem Sinne, dass es in der Handlung keinen „guten“ oder „bösen“ Kerl gibt, beide Charaktere glauben, dass sie das Richtige tun, so wie es ihrem Wesen entspricht, aber täuschen Sie sich nicht, beide begehen Taten von purer Grausamkeit und Bösem. Der Eröffnungstrack Slaughter The Martyr ist im Grunde die Herkunftsgeschichte unserer Figur Nr. 1.

Das kolossale Konzept wird von einer Liste ebenso kolossalen Verpackungen für verschiedene physische Formate begleitet, darunter 16 verschiedene weltweite Vinyl-Formate, ein Deluxe-Vinyl-Box-Set (mit Bonustracks), CDs (sowohl als Old-School-Longbox als auch als Jewelbox), mehrfarbige Kassetten und ein Digipak in limitierter Auflage mit Bonustracks.

CDs, Digipak, Kassetten und alle digitalen Formate werden ab dem 26. August erhältlich sein, alle Vinylformate ab dem 25. November.

Øf Kingdøm And Crøwn – Tracklist:

1. Slaughter The Martyr

2. Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate

3. Becøme The Firestørm

4. Øverdøse

5. My Hands Are Empty

6. Unhalløwed

7. Assimilate

8. Kill Thy Enemies

9. Nø Gøds, Nø Masters

10. Bløødshøt

11. Røtten

12. Terminus

13. Arrøws In Wørds Frøm The Sky (Acoustic*)

*Bonustrack

