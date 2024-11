Baden In Blut Open Air 2025: Borknagar als erste Band bestätigt

Borknagar stürmen die Bühne beim Baden In Blut 2025!

Macht euch bereit für Winter Thrice live – eine Reise durch eisige Welten und nordische Kraft! 20 Jahre Baden In Blut: Es erwartet euch eine epische Nacht aus kompromisslosen Riffs und donnernden Hymnen. Eine bunte Vielfalt nordischer Metal Klangkunst auf höchstem Niveau, dargeboten in musikalischer Perfektion von wahren Meistermusikern.

Tickets: https://www.metal-maniacs.eu/shop/

Die 1995 gegründeten Norweger Borknagar setzten sich zu Anfangstagen aus Musikern von Bands wie u.a. Enslaved, Gorgoroth, Immortal und Ulver zusammen. Diese Einflüsse hört man dem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahre 1996 durchaus an. Dort herrschten noch klirrende Gitarren, rasende Drums und zum Teil wüstes Gekeife. Bereits auf dem 1997 erschienenen Nachfolger The Olden Domain entwickelte man sich dann schon mehr in etwas progressivere Gefilde und fügte in einigen Songs cleanen Gesang hinzu. Eine Entwicklung, die stetig voranschritt und sich quasi von Album zu Album steigerte. Einzige Konstante bis zum heutigen Tage blieb hierbei das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied: Gitarrist und Bandkopf Øystein G. Brun. Über die Jahre hinweg wurde die Band u.a. von Musikern – und allen voran deren Stimmen – wie Andreas „Vintersorg“ Hedlund (Vintersorg) oder Simen „I.C.S. Vortex“ Hestnæs (ehem. Dimmu Borgir, Arturus) geprägt. Mit ihren letzten drei Alben konnte die Band auch erstmals die deutschen Charts knacken. Der aktuelle Longplayer Fall aus dem Jahre 2024 schnitt hierbei mit Platz 23 am besten ab. Wer sich aufgrund der Chart-Platzierungen nun Sorgen macht, dass die Band sich von Extremen verabschiedet hat, kann beruhigt aufatmen. In Songs wie Afar herrscht zwar vor allem der majestätische Gesang von I.C.S. Vortex, jedoch wird auch das Gaspedal ordentlich durchgedrückt. Euch erwartet eine bunte Vielfalt nordischer Klangkunst, dargeboten in musikalischer Perfektion von musikalischen Ausnahmekönnern.