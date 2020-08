Cadaver: Kündigen neue Europa und UK Tourdaten mit Atheist an

Die norwegischen Death Metaller Cadaver kündigen heute neue Tourdaten für die Entralled in Europe Tour mit Atheist an. Wegen der Corona Pandemie musste die Tour auf Februar/März 2021 verschoben werden. Das Tourpaket bleibt jedoch weiterhin bestehen mit Atheist, die von Cadaver, Svart Crown und From Hell und weiteren Gästen supporten werden.

Die Amerikaner von Atheist sind wahre Pioniere des Technical Death Metal und beeinflussen auch weiterhin die jungen Top Extreme Metal Bands. Die Band wird zum ersten Mal seit 2011 nach Europa zurückkehren mit einem Set von Fan-Favouriten im Gepäck, ebenso wie Songs, die nie zuvor live gespielt wurden. Erst 2019 kehrten Atheist mit Touren in Nord-und Südamerika wieder auf die Bühnen der Welt zurück. Die Band wurde 1988 von Steve Flynn und Kelly Shaefer gegründet und entwickelte ihren Stil zu einer Mischung aus Technical Progeressive Metal, Jazz, Fusion, Lateinamerikanischer Musik und klassischem Death Metal.

Die französischen Blackened Death Metal Monster Svart Crown werden sich diesem Line-Up mit ihrem 5. Studioalbum Wolves Among The Ashes anschließen, das dieses Jahr über Century Media erschienen ist. Fünf Alben und über 10 Jahre von ausgiebigen Touren haben Svart Crown zu einer der französischen Bands gemacht, die ein wahrer Liebhaber des Death Metal auf keinen Fall verpassen sollte.

Die Tour wird mit der Heavy Metal Horror Konzept Band From Hell abgerundet, die jedes ihrer Alben als eigenständige Horrorgeschichte ausgelegt hat. Auf diesen Shows wird die aus Amerika stammenden Metaller ihr neues Konzeptalbum Rats & Ravens vorstellen. Die Opening Bands für einzelne Shows werden bald bekanntgegeben.

Also wärmt schon mal eure Nacken auf und trinkt ausreichend, dass ihr im Moshpit durchhaltet, wenn diese Tour zu euch kommt und euch mit der Wucht von reinem Death Metal umhaut!

Entralled in Europe Tour 2021

/w Atheist, Svart Crown und From Hell

17.02. DE Kassel – Goldgrube

18.02. DE Cottbus – Gladhouse

19.02. CZ Prague – Nove Chmelnice

20.02. SK Bratislava – Randall

21.02. RO Brasov – Club Rockstadt

22.02. RO Bucharest – Quantic Club

23.02. BG Sofia – Mixtape 5

24.02. HU Budapest – Barba Negra

26.02. IT Venice – Revolver Club

27.02. IT Rome – Orion Club

28.02. IT Milan – Slaughter Club

01.03. FR Marseille – Jas Rod

02.03. ES Barcelona – Sala Upload

03.03. ES Madrid – Sala Caracol

04.03. PT Lisbon – RCA Club

05.03. PT Porto – Metalpoint

06.03. ES Zaragoza – C.C. Valdefierro

07.03. FR Toulouse – L’Usine A Musique

08.03. FR Paris – Petit Bain

09.03. DE Mannheim – MS Connexion

10.03. DE Oberhausen – Kulttempel

11.03. NL Apeldoorn – Gigant

13.03. UK London – Underworld