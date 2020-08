Slayer: Paul Bostaph macht gemeinsame Sache mit Kerry King

Erst vor wenigen Tagen berichtete Slayer Gitarrist Kerry King in einem Interview mit Dean Guitars, dass er aktuell noch alleine an seinem kommenden Soloalbum arbeitet und dass es noch keine Band gibt (wir berichteten).

Nun meldet sich Kings Bandkollege, Slayer Drummer Paul Bostaph in einem Interview mit dem australischen Magazin Riff Crew zu Wort und berichtet, dass er gemeinsam mit Kerry King schon seit Monaten an neuen Songs für Kings Soloalbum arbeitet und sie derzeit hoffen, dieses nach der Corona-Pandemie auch aufnehmen zu können.

Damit steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sich die neuen Songs nach Slayer anhören könnten, denn 50 Prozent der Band machen nun wieder gemeinsame Sache. Auch über die neuen Songs gibt Bostaph bereitwillig Auskunft: „Ich schätze, am besten kann man es so beschreiben: Kerry schreibt, was er schreibt (…). Wird es das sein, was ihr wollt? Ja. Wird es das sein, was ihr erwartet? Ja. Es wird kein aufgewärmtes Zeug sein. Es wird wie Slayer klingen, ohne Slayer zu sein – aber nicht absichtlich.“

Das komplette Interview gibt es hier: