Ein Guter Mensch (Staffel 1): ab 03. Dezember auf DVD & Blu-ray

Der Rachefeldzug eines 65-jährigen Mannes mit der Diagnose Alzheimer, der jeden Serien-Fan begeistern wird. Ein beeindruckender Thriller der in Erinnerung bleibt.

Die Diagnose einer beginnenden Alzheimer-Krankheit verändert alles für immer im eintönigen Leben von Agâh. Aufgrund seiner Krankheit wird er alle seine Erinnerungen verlieren. Auch wenn er diese Tatsache zunächst nicht akzeptieren will, erkennt Agâh, dass das Vergessen für ihn auch eine einzigartige Chance ist: Die Gelegenheit, einen Mord ohne Reue zu begehen, da er sich in Zukunft nicht mehr an dieses Verbrechen erinnern wird. So fasst Agâh den tödlichen Entschluss, einen alten Fall auf seine Weise zu klären. Vor vielen Jahren wurde in seinem Heimatdorf ein junges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der Täter – obwohl bekannt – wurde nie verurteilt, die zuständigen Justizbeamten ließen ihn davonkommen. Sein Schicksal vor Augen schwört sich Agâh, endlich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – bevor in seiner Erinnerung wichtige Details verblassen.

Titel: Ein guter Mensch

Original Titel: Sahsiyet / Persona

VÖ: 03. Dezember 2020

Genre: Thriller